45 lat temu rolnicy zyskali swój związek. Toruń pamięta o chłopskiej „Solidarności” [zdjęcia]

2026-05-12, 12:17 Michał Zaręba/KB

Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą działaczy rolniczej Solidarności/fot. Michał Zaręba

W Toruniu obchodzono 45. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą działaczy rolniczej Solidarności.

- Władza totalitarnego systemu, który niszczył polskie rolnictwo, doprowadziła do tego, że rolnicy masowo w tym czasie występowali przeciwko reżimowi . Udało się przede wszystkim wywalczyć w Rzeszowie porozumienie, w którym zostały zawarte wszystkie najważniejsze sprawy dotyczące wsi, czyli: zrównanie sektorów, prawo własności, nauka religii w szkołach - mówił Michał Grabianka, współtwórca rolniczej Solidarności w Toruniu.





- Duch był jeden, to była Solidarność , co też wzmacniało cały ten ruch i sprawiało, że mimo późniejszego dramatu stanu wojennego, ten zaczyn Solidarności był na tyle skuteczny, że zaowocował niepodległością w 1989 roku - dodał Jan Wyrobiński, w latach 80. jeden z ważniejszych działaczy antykomunistycznego podziemia w Toruniu, prezes Społecznego Komitetu Solidarni Toruń Pamięta.









Kwiaty zostały złożone też przed pomnikiem upamiętniającym pomordowanych mieszkańców wsi w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939.

O 11.30 w Łubiance została odprawiona msza święta pod przewodnictwem toruńskiego biskupa Arkadiusza Okroja.

W programie jest też okolicznościowe spotkanie w Bierzgłowie.