Ruina przemysłowa stanie na nogi. Chodzi o dawne grudziądzkie zakłady mięsne

2026-05-12, 10:40  Marcin Doliński/KB
Dawne zakłady mięsne w Grudziądzu. Stan na 2022 rok/fot. Wikipedia/Ciacho5

Teren po byłych ponad 140 letnich zakładach mięsnych w Grudziądzu przejdzie metamorfozę. Kilkuhektarowy teren jest już w posiadaniu miasta. Wiadomo, że na części działki powstanie nowa siedziba sądu. Są też inne pomysły zagospodarowania tego miejsca.

To były jedne z najstarszych zakładów mięsnych w Polsce. Powstały w 1885 roku. Niestety od kilkudziesięciu lat to miejsce jest jedynie powodem do wstydu, ale ma się to zmienić.

- Na części zakładów mięsnych Ministerstwo Sprawiedliwości planuje budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego. Planowane są funkcje mieszane, związane zarówno z kulturą, jak i edukacją czy akademickością Grudziądza - mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.
– Być może w grę wchodzi także budowa akademików; wpłynęły wnioski, aby wykorzystać ten teren pod budownictwo mieszkaniowe. Będziemy te konsultacje dalej prowadzić, a w oparciu o nie przygotujemy wstępne założenia. Prawdopodobnie pójdziemy w kierunku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Trzeba się też zastanowić, skąd pozyskać środki na rewitalizację części zabytkowej. Będziemy zabiegać o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim i ze środków centralnych.

Relacja Marcina Dolińskiego

