Najpierw groził, a później ugodził nożem. Akt oskarżenia dla mieszkańca Włocławka

2026-05-12, 09:26  Redakcja/KB
Kobieta została zaatakowana nożem. Przeżyła, ponieważ się broniła i szybko otrzymała pomoc medyczną/fot. KMP w Toruniu/archiwum

Kobieta została zaatakowana nożem. Przeżyła, ponieważ się broniła i szybko otrzymała pomoc medyczną/fot. KMP w Toruniu/archiwum

Włocławska prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 44 – letniemu Krystianowi W. Miał wielokrotnie grozić kobiecie - osobiście i przez inne osoby. Później ugodził ją nożem w klatkę piersiową.

Krystian W. jest podejrzany o to, że 30 listopada 2025 roku we Włocławku, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia, ugodził kobietę nożem kuchennym w klatkę piersiową, w następstwie czego pokrzywdzona doznała obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.
Napastnik nie osiągnął swojego celu, ponieważ pokrzywdzona się broniła, a później udzielono jej specjalistycznej pomocy medycznej.

Co do gróźb, ustalono, że podejrzany straszył pokrzywdzoną w czasie licznych rozmów telefonicznych oraz za pośrednictwem osób trzecich. Kilkukrotnie groził pozbawieniem życia, wzbudzając w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia tych gróźb.

Oskarżony nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Wobec Krystiana W. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania; był on w przeszłości karany sądownie.

Włocławek

Region

45 lat temu rolnicy zyskali swój związek. Toruń pamięta o chłopskiej Solidarności [zdjęcia]

45 lat temu rolnicy zyskali swój związek. Toruń pamięta o chłopskiej „Solidarności” [zdjęcia]

2026-05-12, 12:17
Pościg w Bydgoszczy. Pędził pod prąd, miał narkotyki i był poszukiwany

Pościg w Bydgoszczy. Pędził pod prąd, miał narkotyki i był poszukiwany

2026-05-12, 11:58
Karambol pod Toruniem. Zderzyły się dwie osobówki, ciężarówka i dostawczak [AKTUALIZACJAzdjęcia]

Karambol pod Toruniem. Zderzyły się dwie osobówki, ciężarówka i dostawczak [AKTUALIZACJA/zdjęcia]

2026-05-12, 11:32
Będzie nowy przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w regionie. Kto zastąpi Tomasza Lenza

Będzie nowy przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w regionie. Kto zastąpi Tomasza Lenza?

2026-05-12, 10:51
Ruina przemysłowa stanie na nogi. Chodzi o dawne grudziądzkie zakłady mięsne

Ruina przemysłowa stanie na nogi. Chodzi o dawne grudziądzkie zakłady mięsne

2026-05-12, 10:40
Wypadek w Białym Borze koło Grudziądza. Jedna osoba zabrana do szpitala [zdjęcia]

Wypadek w Białym Borze koło Grudziądza. Jedna osoba zabrana do szpitala [zdjęcia]

2026-05-12, 09:58
Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Głosowano telefonicznie

Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Głosowano telefonicznie

2026-05-12, 09:49
Starszych ludzi jest coraz więcej, trzeba im pomagać. Ulgę ma przynieść bon senioralny [Rozmowa Dnia]

Starszych ludzi jest coraz więcej, trzeba im pomagać. Ulgę ma przynieść bon senioralny [Rozmowa Dnia]

2026-05-12, 09:01
Straż Miejska nie zatrzymała się przed przejściem. Pieszy uciekał. Mandat i punkty dla strażniczki [wideo]

Straż Miejska nie zatrzymała się przed przejściem. Pieszy uciekał. Mandat i punkty dla strażniczki [wideo]

2026-05-12, 08:30

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę