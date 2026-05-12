Najpierw groził, a później ugodził nożem. Akt oskarżenia dla mieszkańca Włocławka

Kobieta została zaatakowana nożem. Przeżyła, ponieważ się broniła i szybko otrzymała pomoc medyczną/fot. KMP w Toruniu/archiwum

Włocławska prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 44 – letniemu Krystianowi W. Miał wielokrotnie grozić kobiecie - osobiście i przez inne osoby. Później ugodził ją nożem w klatkę piersiową.

Krystian W. jest podejrzany o to, że 30 listopada 2025 roku we Włocławku, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia, ugodził kobietę nożem kuchennym w klatkę piersiową, w następstwie czego pokrzywdzona doznała obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Napastnik nie osiągnął swojego celu, ponieważ pokrzywdzona się broniła, a później udzielono jej specjalistycznej pomocy medycznej.



Co do gróźb, ustalono, że podejrzany straszył pokrzywdzoną w czasie licznych rozmów telefonicznych oraz za pośrednictwem osób trzecich. Kilkukrotnie groził pozbawieniem życia, wzbudzając w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia tych gróźb.



Oskarżony nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Wobec Krystiana W. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania; był on w przeszłości karany sądownie.