Straż Miejska nie zatrzymała się przed przejściem. Pieszy uciekał. Mandat i punkty dla strażniczki [wideo]

2026-05-12, 08:30 Marek Ledwosiński/KB

Zdjęcie ilustracyjne/fot. Straż Miejska Włocławek/Facebook

Niebezpieczny incydent drogowy we Włocławku. Niewiele brakowało, a radiowóz straży miejskiej potrąciłby mężczyznę, przechodzącego prawidłowo po przejściu.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Dziewińskiej. Monitoring jednej z firm uchwycił, jak do przejścia zbliża się ze sporą prędkością samochód straży miejskiej. Auto nie zwalnia i zmusza do ucieczki z pasów przechodnia , który jest już za połową przejścia. Mimo ucieczki z pasów – co widać na nagraniu – i tak doszło do kontaktu człowieka z samochodem.





Strażniczka kierująca oznakowanym radiowozem nie zatrzymała się i nie sprawdziła, czy przechodzień potrzebuje pomocy.



Nagranie trafiło do policji. Strażniczka dostała mandat w wysokości półtora tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych .

Jednak sprawa nie jest zakończona. Rzecznik prasowy włocławskiej straży miejskiej poinformował, że w sprawie incydentu na pasach trwa wewnętrzne postępowanie .

