Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Głosowano telefonicznie

Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej - potwierdziło Polskie Radio PiK. Ma to związek z zabiegiem krewnego senatora, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzję podjęło prezydium klubu KO.
- Było oczekiwanie, kiedy sprawa zostanie wyjaśniona. Trzeba było to przeciąć i cieszę się, że zostało przecięte - mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka w programie „Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. - Podjęliśmy decyzje, prezydium Koalicji, czyli przewodniczący i wiceprzewodniczący głosowaliśmy telefonicznie. Wszyscy byliśmy zgodni, że pewne sprawy trzeba przeciąć, ja głosowałam „za" – powiedziała Nowacka.
- Dzisiaj na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska, prezydium partii podjęło decyzję o wykluczeniu senatora Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej. Powody są oczywiste - mówiła w poniedziałek wieczorem rzeczniczka KO Dorota Łoboda. - Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu potwierdził doniesienia medialne, które mówiły o tym, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził swojego syna na zabieg do szpitala.
Tomasz Lenz przestaje być też członkiem klubu parlamentarnego KO. Senator może się odwołać od tej decyzji.
Próbowaliśmy skontaktować się z Tomaszem Lenzem z prośbą o komentarz. Niestety bezskutecznie. Przypomnijmy:
Tomasz Lenz w swoim oświadczeniu zaprzeczył doniesieniom o pominięciu procedur szpitalnych oraz o braku dokumentacji medycznej - bo taki także padł zarzut.
Senator zawiadomił o sprawie prokuraturę.
Szpital w Aleksandrowie Kujawskim rozpoczął postępowanie wyjaśniające.
Kontrolę przeprowadził również NFZ.
„Ustalono, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca" - informował NFZ.
Finałem kontroli była kara nałożona na szpital w wysokości 134 tys. zł.
Placówka rozważa odwołanie się od tej decyzji.
W tej sprawie 12 maja zebrać się miało prezydium partii KO. Ostatecznie już dzień wcześniej zapadał decyzja o usunięciu senatora z szeregów formacji.
Mówi rzeczniczka KO Dorota Łoboda: przyczyny wykluczenia senatora
Mówi rzeczniczka KO Dorota Łoboda: o odwołaniu i ewentualnym startowaniu Tomasza Lenza w kolejnych wyborach/PR24
