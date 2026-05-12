Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Głosowano telefonicznie

2026-05-12, 09:49 Radosław Jagieła/KB/IAR

Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej - potwierdziło Polskie Radio PiK. Ma to związek z zabiegiem krewnego senatora, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzję podjęło prezydium klubu KO.

- Było oczekiwanie, kiedy sprawa zostanie wyjaśniona. Trzeba było to przeciąć i cieszę się, że zostało przecięte - mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka w programie „Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. - Podjęliśmy decyzje, prezydium Koalicji, czyli przewodniczący i wiceprzewodniczący głosowaliśmy telefonicznie. Wszyscy byliśmy zgodni, że pewne sprawy trzeba przeciąć, ja głosowałam „za" – powiedziała Nowacka.





o wykluczeniu senatora Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej

przestaje być też członkiem klubu parlamentarnego KO. Senator może się odwołać od tej decyzji.

Przypomnijmy

Tomasz Lenz w swoim oświadczeniu zaprzeczył doniesieniom o pominięciu procedur szpitalnych oraz o braku dokumentacji medycznej - bo taki także padł zarzut.

awiadomił o sprawie prokuraturę. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim rozpoczął postępowanie wyjaśniające.

Kontrolę przeprowadził również NFZ.

„Ustalono, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca" - informował NFZ.

Finałem kontroli była kara nałożona na szpital w wysokości 134 tys. zł.

Placówka rozważa odwołanie się od tej decyzji.

W tej sprawie 12 maja zebrać się miało prezydium partii KO. Ostatecznie już dzień wcześniej zapadał decyzja o usunięciu senatora z szeregów formacji.





