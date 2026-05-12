Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Głosowano telefonicznie

2026-05-12, 09:49  Radosław Jagieła/KB/IAR
Tomasz Lenz/fot. Archiwum

Tomasz Lenz/fot. Archiwum

Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej - potwierdziło Polskie Radio PiK. Ma to związek z zabiegiem krewnego senatora, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzję podjęło prezydium klubu KO.

- Było oczekiwanie, kiedy sprawa zostanie wyjaśniona. Trzeba było to przeciąć i cieszę się, że zostało przecięte - mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka w programie „Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. - Podjęliśmy decyzje, prezydium Koalicji, czyli przewodniczący i wiceprzewodniczący głosowaliśmy telefonicznie. Wszyscy byliśmy zgodni, że pewne sprawy trzeba przeciąć, ja głosowałam „za" – powiedziała Nowacka.


- Dzisiaj na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska, prezydium partii podjęło decyzję o wykluczeniu senatora Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej. Powody są oczywiste - mówiła w poniedziałek wieczorem rzeczniczka KO Dorota Łoboda. - Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu potwierdził doniesienia medialne, które mówiły o tym, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził swojego syna na zabieg do szpitala.

Tomasz Lenz przestaje być też członkiem klubu parlamentarnego KO. Senator może się odwołać od tej decyzji.

Próbowaliśmy skontaktować się z Tomaszem Lenzem z prośbą o komentarz. Niestety bezskutecznie.

Przypomnijmy:
  • Tomasz Lenz w swoim oświadczeniu zaprzeczył doniesieniom o pominięciu procedur szpitalnych oraz o braku dokumentacji medycznej - bo taki także padł zarzut.
  • Senator zawiadomił o sprawie prokuraturę.
  • Szpital w Aleksandrowie Kujawskim rozpoczął postępowanie wyjaśniające.
  • Kontrolę przeprowadził również NFZ.
  • „Ustalono, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca" - informował NFZ.
  • Finałem kontroli była kara nałożona na szpital w wysokości 134 tys. zł.
  • Placówka rozważa odwołanie się od tej decyzji.
  • W tej sprawie 12 maja zebrać się miało prezydium partii KO. Ostatecznie już dzień wcześniej zapadał decyzja o usunięciu senatora z szeregów formacji.


Mówi rzeczniczka KO Dorota Łoboda: przyczyny wykluczenia senatora

Mówi rzeczniczka KO Dorota Łoboda: o odwołaniu i ewentualnym startowaniu Tomasza Lenza w kolejnych wyborach/PR24

Toruń

Region

45 lat temu rolnicy zyskali swój związek. Toruń pamięta o chłopskiej Solidarności [zdjęcia]

45 lat temu rolnicy zyskali swój związek. Toruń pamięta o chłopskiej „Solidarności” [zdjęcia]

2026-05-12, 12:17
Pościg w Bydgoszczy. Pędził pod prąd, miał narkotyki i był poszukiwany

Pościg w Bydgoszczy. Pędził pod prąd, miał narkotyki i był poszukiwany

2026-05-12, 11:58
Karambol pod Toruniem. Zderzyły się dwie osobówki, ciężarówka i dostawczak [zdjęcia]

Karambol pod Toruniem. Zderzyły się dwie osobówki, ciężarówka i dostawczak [zdjęcia]

2026-05-12, 11:32
Będzie nowy przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w regionie. Kto zastąpi Tomasza Lenza

Będzie nowy przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w regionie. Kto zastąpi Tomasza Lenza?

2026-05-12, 10:51
Ruina przemysłowa stanie na nogi. Chodzi o dawne grudziądzkie zakłady mięsne

Ruina przemysłowa stanie na nogi. Chodzi o dawne grudziądzkie zakłady mięsne

2026-05-12, 10:40
Wypadek w Białym Borze koło Grudziądza. Jedna osoba zabrana do szpitala [zdjęcia]

Wypadek w Białym Borze koło Grudziądza. Jedna osoba zabrana do szpitala [zdjęcia]

2026-05-12, 09:58
Najpierw groził, a później ugodził nożem. Akt oskarżenia dla mieszkańca Włocławka

Najpierw groził, a później ugodził nożem. Akt oskarżenia dla mieszkańca Włocławka

2026-05-12, 09:26
Starszych ludzi jest coraz więcej, trzeba im pomagać. Ulgę ma przynieść bon senioralny [Rozmowa Dnia]

Starszych ludzi jest coraz więcej, trzeba im pomagać. Ulgę ma przynieść bon senioralny [Rozmowa Dnia]

2026-05-12, 09:01
Straż Miejska nie zatrzymała się przed przejściem. Pieszy uciekał. Mandat i punkty dla strażniczki [wideo]

Straż Miejska nie zatrzymała się przed przejściem. Pieszy uciekał. Mandat i punkty dla strażniczki [wideo]

2026-05-12, 08:30

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę