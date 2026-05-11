Na wniosek Donalda Tuska senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej

Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej - podała stacja TVN24. Taki jest finał sprawy zabiegu medycznego członka rodziny senatora, który miał być wykonany w aleksandrowskim szpitalu poza kolejnością.

Przypomnijmy, według relacji dziennikarzy WP, którzy pierwsi o tym napisali, senator Tomasz Lenz miał przyjechać do szpitala w Aleksandrowie Kujawskim z krewnym, by przeprowadzić u niego drobny zabieg - poza standardową procedurą – bez zachowania kolejności, wymaganej zgody oraz pełnej dokumentacji medycznej.



Tomasz Lenz w swoim oświadczeniu tym zaprzeczył doniesieniom, zawiadomił także prokuraturę. W tej sprawie szpital rozpoczął postępowanie wyjaśniające. Kontrolę przeprowadził również NFZ. W jej efekcie, na szpital nałożona została kara w wysokości 134 tys. zł.



„Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca" - informował NFZ.



W tej sprawie 12 maja zebrać się miało prezydium partii. Ostatecznie już dzień wcześniej zapadał decyzja o usunięciu senatora z szeregów formacji.



Tomasz Lenz przestaje być też członkiem klubu parlamentarnego KO.