Zderzenie auta osobowego z ciężarówką w podbydgoskiej Brzozie. Dwie osoby w szpitalu [zdjęcia]

Wypadek na trasie wylotowej z Bydgoszczy w kierunku Inowrocławia/fot. OSP Nowa Wieś Wielka/Facebook
Bydgoscy policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku, do którego doszło po godz. 17:00 w Brzozie. Na ul. Bydgoskiej ciężarówka uderzyła w tył osobówki. Do zdarzenia doszło za węzłem w Stryszku w kierunku Inowrocławia.
- Policjanci będący na miejscu wstępnie ustalili, że 69-letni kierujący samochodem marki Volvo doprowadził do zderzenia z jadącą przed nim toyotą, którą prowadził 55-latek - relacjonuje Jakub Skrzypek z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierujących. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Kierowca, jak i pasażer toyoty zostali przetransportowani do szpitala na badania. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wiadomo, że dwóch mężczyzn uwięzionych w samochodzie osobowym, w tym ok. 90-letni pasażer, strażacy musieli wydobywać z pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Kierowca ciężarówki nie doznał obrażeń i sam opuścił pojazd. Przez jakiś czas droga krajowa 25 była zablokowana. Obecnie ruch odbywa się normalnie. Na miejscu oprócz policjantów i ratowników, działania prowadziły cztery zastępy strażaków, w tym OSP z Brzozy i Nowej Wsi Wielkiej.
Mówi Jakub Skrzypek z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
