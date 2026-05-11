80-letnia radziecka armata u lakiernika! Zabytek wyremontują bydgoscy uczniowie [zdjęcia]

Do bydgoskiego Zespołu Szkół Samochodowych trafiła radziecka armata przeciwpancerna. Eksponat z czasów II wojny światowej przejdzie renowację/fot. Tatiana Adonis
Do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy przewieziono radziecką armatę przeciwpancerną. Eksponat z czasów II wojny światowej przejdzie renowację. Remontu i konserwacji podejmą się uczniowie „samochodówki".
Ponad 80-letni zabytek techniki wojskowej udostępniło szkole Muzeum Wojsk Lądowych. Wcześniej młodzież odnawiała dla placówki moździerz z 1943 roku. Udział w projekcie to dla uczniów zabawa i nauka.
- Od wielu lat współpracuję ze szkołami i prowadzę różnego rodzaju działania związane z rozwijaniem edukacji w zawodzie lakiernika – mówi Adam Niedźwiedzki, inicjator projektu. – Jest to zawód bardzo potrzebny na rynku pracy, a z racji tego, że mam dostęp do najnowszych technologii, mogę tę wiedzę przekazać szkołom, żeby uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
- Będzie frajda, bo tak naprawdę nigdy nie mieliśmy z czymś takim do czynienia. Myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie i chętnie z tym popracuję… - Zawsze jest jakaś obawa, ale no cóż, skoro już zostaliśmy wybrani, to trzeba się tym zająć - mówili Julia i Igor.
- Rozebranie tego egzemplarza wymaga pieczołowitości - podkreśla Adam Niedźwiedzki. - Nie ma części zastępczych, naprawczych. To musi być w taki sposób rozebrane, żeby po złożeniu niczego nie brakowało i wszystko w jakiś sposób funkcjonowało.
Marek Zwiefka, dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, przypomina, że eksponat jest pod stałą opieką konserwatorską MWL. - Czyli wszystkie etapy prac będą nadzorowane przez naszego pracownika, który będzie pilnować, czy wszystko jest wykonywane zgodnie z tak zwaną sztuką konserwatorską.
W projekt zaangażowanych będzie kilkunastu uczniów. Renowacja ma trwać miesiąc.
