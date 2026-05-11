Obiecali, że będą się bawić „grzecznie"! W Bydgoszczy zaczęły się juwenalia [zdjęcia]

2026-05-11, 17:00 Tatiana Adonis/KB

W Bydgoszczy zaczęły się juwenalia/fot. Izabela Langner

Władza w Bydgoszczy w rękach studentów. Młodzi ludzie odebrali klucze do bram miasta. To oznacza, że juwenalia zostały oficjalnie otwarte. Studenckie święto potrwa do soboty (16.05). Będą koncerty, nocne podchody i sportowe zmagania.

Studenckie święto organizują cztery uczelnie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Politechnika Bydgoska, Akademia Muzyczna i Collegium Medicum UMK.



- Bardzo mi miło, że są tutaj także studenci Collegium Medicum - mówi prof. Dariusz Grzanka, prorektor ds. Collegium Medicum. - Chciałem wam życzyć dobrej zabawy. Jeżeli będzie potrzebna pomoc medyczna, to w tym nasi studenci są przeszkoleni na pewno, ale są też przeszkoleni z dobrej zabawy, tak że powodzenia.



- Cieszymy się bardzo, że są tutaj wszyscy, cała społeczność studencka z Bydgoszczy, wszystkie nasze uczelnie publiczne będą w tym momencie razem z nami się bawiły - mówi prof. Bernard Mendlik, rektor UKW w Bydgoszczy. – Życzę wspaniałej zabawy, dużo aktywności, wspaniałego czasu świętowania.



- Mam nadzieję, że będziecie się bawić tak dobrze, jak zwykle, a pogoda będzie dobra - trzeba tylko troszeczkę poprosić, żeby było więcej słońca – mówi prof. Małgorzata Gotowska, prorektor do spraw kształcenia i spraw studenckich Politechniki Bydgoskiej. - Wszystkiego dobrego no i do zobaczenia na koncertach i wszystkich innych działaniach przewidzianych w tym tygodniu.



- Zapraszamy wszystkich studentów, żeby dołączyli do nas. Dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy ten tydzień juwenaliowym pochodem - mówi Kleopatra Sadłowska, przewodnicząca Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich. - Mamy masę wydarzeń organizowanych przez wszystkie uczelnie Porozumienia.



Jeszcze w poniedziałek odbędą się nocne podchody, gra terenowa, a w kolejnych dniach na terenie bydgoskich uczelni odbywać się będą między innymi: Bieg Chemika, igrzyska rzymskie, Grill u Kazika, Bal Fartuchowy czy miejska gra terenowa.



W piątek i sobotę przed lodowiskiem Torbyd stanie juwenaliowa scena. Wśród wykonawców są między innymi: Fukaj, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fagot, Białas, Bletka, Kosma Król czy Klawi i Remi.