Nad tym muralem pracowali dzień i noc! Włocławek upamiętnił dawny młyn solny

2026-05-11, 15:52  Radosław Jagieła/KB
Nowy mural we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

Nowy mural we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

Mieszkańcy Włocławka mogą już podziwiać nowy mural przy bulwarach wiślanych. Powstał na jednej ze ścian remontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej. Nawiązuje do historii miasta i przedstawia młyn solny - jeden z elementów dawnego krajobrazu Włocławka.

Mural stworzyła grupa „Takie Pany" z Warszawy. To ich druga realizacja we Włocławku - dwa lata temu wykonali pobliskie malowidło nawiązujące do wiślanej przystani.

- Narysowanie i przygotowanie muralu w takiej finalnej wersji cyfrowej zajęło nam około dwóch tygodni. Żeby skrócić naszą pracę, wyświetlaliśmy sobie najpierw projektorem cały szkic po ciemku, więc część prac była prowadzona po zmroku. Czasem działaliśmy tu do późnych godzin, nawet do 2:00 w nocy, a siedzieliśmy od rana! Poświęcaliśmy na ten projekt kilkanaście godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu – i udało się skończyć. Cztery osoby pracowały nad tym muralem - mówił autor muralu - Mikołaj Olizar-Zakrzewski.

To jedenaste wielkoformatowe malowidło we Włocławku. Pozostałe murale znajdują się na budynkach innych ulic w centrum, m.in. na Żabiej, Piekarskiej i Wojska Polskiego.

Mówi Mikołaj Olizar-Zakrzewski

Włocławek

Region

Na wniosek Donalda Tuska senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej

Na wniosek Donalda Tuska senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej

2026-05-11, 19:38
Zderzenie auta osobowego z ciężarówką w podbydgoskiej Brzozie. Dwie osoby w szpitalu [zdjęcia]

Zderzenie auta osobowego z ciężarówką w podbydgoskiej Brzozie. Dwie osoby w szpitalu [zdjęcia]

2026-05-11, 19:03
Dotykanie drzew czy sadzenie roślin może wspierać leczenie zaburzeń psychicznych

Dotykanie drzew czy sadzenie roślin może wspierać leczenie zaburzeń psychicznych

2026-05-11, 18:34
Wojewoda chce się spotkać z marszałkiem. Temat: uczelnie z regionu nie chcą dofinansowania

Wojewoda chce się spotkać z marszałkiem. Temat: uczelnie z regionu nie chcą dofinansowania

2026-05-11, 17:49
Obiecali, że będą się bawić grzecznie W Bydgoszczy zaczęły się juwenalia [zdjęcia]

Obiecali, że będą się bawić „grzecznie"! W Bydgoszczy zaczęły się juwenalia [zdjęcia]

2026-05-11, 17:00
Pożar domku letniskowego w Koronowie. Gasiło go siedem zastępów straży pożarnej: WIDEO [AKTUALIZACJA]

Pożar domku letniskowego w Koronowie. Gasiło go siedem zastępów straży pożarnej: WIDEO [AKTUALIZACJA]

2026-05-11, 15:06
Nitro-Chem będzie produkował pociski Hydra 70. To bardzo ważna umowa

Nitro-Chem będzie produkował pociski Hydra 70. „To bardzo ważna umowa”

2026-05-11, 14:56
70-letni motocyklista w szpitalu. Przewrócił się, gdy próbował nagle zahamować

70-letni motocyklista w szpitalu. Przewrócił się, gdy próbował nagle zahamować

2026-05-11, 14:54
Zderzenie ciężarówki i auta osobowego w Brodnicy. Dwie osoby zostały ranne

Zderzenie ciężarówki i auta osobowego w Brodnicy. Dwie osoby zostały ranne

2026-05-11, 14:46

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę