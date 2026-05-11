Nad tym muralem pracowali dzień i noc! Włocławek upamiętnił dawny młyn solny

2026-05-11, 15:52 Radosław Jagieła/KB

Nowy mural we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

Mieszkańcy Włocławka mogą już podziwiać nowy mural przy bulwarach wiślanych. Powstał na jednej ze ścian remontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej. Nawiązuje do historii miasta i przedstawia młyn solny - jeden z elementów dawnego krajobrazu Włocławka.

Mural stworzyła grupa „Takie Pany" z Warszawy. To ich druga realizacja we Włocławku - dwa lata temu wykonali pobliskie malowidło nawiązujące do wiślanej przystani.



- Narysowanie i przygotowanie muralu w takiej finalnej wersji cyfrowej zajęło nam około dwóch tygodni. Żeby skrócić naszą pracę, wyświetlaliśmy sobie najpierw projektorem cały szkic po ciemku, więc część prac była prowadzona po zmroku. Czasem działaliśmy tu do późnych godzin, nawet do 2:00 w nocy, a siedzieliśmy od rana! Poświęcaliśmy na ten projekt kilkanaście godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu – i udało się skończyć. Cztery osoby pracowały nad tym muralem - mówił autor muralu - Mikołaj Olizar-Zakrzewski.



To jedenaste wielkoformatowe malowidło we Włocławku. Pozostałe murale znajdują się na budynkach innych ulic w centrum, m.in. na Żabiej, Piekarskiej i Wojska Polskiego.