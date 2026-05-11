70-letni motocyklista w szpitalu. Przewrócił się, gdy próbował nagle zahamować

2026-05-11, 14:54 Natasza Trzebuchowska/KB

Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Do wypadku doszło w poniedziałek po godz. 13:00 w bydgoskim Parku Technologiczno-Przemysłowym. Motocyklista nie dostosował prędkości do sytuacji, a konkretnie nie przewidział, że auto jadące przed nim gwałtownie zahamuje.

70-latek nie chciał dopuścić do zderzenia, więc zaczął hamować i wtedy stracił panowanie nad motocyklem. Jak poinformował nas rzecznik bydgoskich policjantów - Jakub Skrzypek, mężczyzna trafił do szpitala bez poważnych obrażeń. Był trzeźwy.



Na miejscu nie ma już utrudnień.