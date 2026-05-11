Nie żyje Jolanta Młodecka, dziennikarka „Gazety Pomorskiej", rysowniczka i graficzka

2026-05-11, 12:00 Marek Ledwosiński/DW

Zmarła redaktor Jolanta Młodecka, wieloletnia dziennikarka i szefowa włocławskiego oddziału „Gazety Pomorskiej"/ Fot. bibliotekaradziejow.pl

Środowisko włocławskich dziennikarzy w żałobie. Zmarła redaktor Jolanta Młodecka, wieloletnia dziennikarka i szefowa włocławskiego oddziału „Gazety Pomorskiej".

Jolanta Młodecka pracę dziennikarską zaczęła w Rozgłośni Radiowej Zakładów Azotowych we Włocławku, czyli dzisiejszej fabryki „Anwil". Współtworzyła i kierowała branżowym międzyzakładowym pismem „Alchemik", ale najdłuższą część życia zawodowego spędziła w „Gazecie Pomorskiej". Przez wiele lat kierowała włocławskim oddziałem regionalnego dziennika.



Była uzdolniona plastycznie. Wydała kilka albumów rysunków i grafik. Przez wiele lat impresja pejzażu Włocławka jej autorstwa była częścią oficjalnego logotypu miasta.



Miała 76 lat.