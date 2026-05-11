Atak z nożem w Sępólnie Krajeńskim. 24-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa [zdjęcia]

2026-05-11, 11:27  DW
24-letni mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie/ Fot. policja

Współlokatorzy pokłócili się w mieszkaniu. Ugodzony nożem mężczyzna uciekł przed agresorem na plac zabaw.

Świadkowie wezwali policję i pogotowie do rannego 21-latka. Poszkodowany trafił do szpitala, a policjantów trop doprowadził do jednego z mieszkań w okolicy.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że doszło tam do kłótni pomiędzy lokatorami: 24-latkiem i a 21-latkiem. W trakcie awantury starszy z mężczyzn ugodził pokrzywdzonego nożem. Po zdarzeniu ranny uciekł z mieszkania w kierunku pobliskiego placu zabaw - relacjonuje asp. szt. Aleksandra Bratz z policji w Sępólnie Krajeńskim.

Sprawca nigdzie nie uciekał - aresztowano go w mieszkaniu. Prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu nawet dożywocie.

