Będzie zwrot w sporze o europejskie pieniądze na naukę w regionie? Wojewoda zwołuje radę dialogu

2026-05-11, 10:16  DW/Monika Siwak
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy/fot. Pit1233, CC0

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy/fot. Pit1233, CC0

Michał Sztybel chce, by osobiście w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego uczestniczył marszałek Piotr Całbecki, „jako istotna strona sprawy”. - Na pewno coś tutaj nie gra, skoro wszystkie trzy uczelnie publiczne mówią jednym głosem - powiedział PR PiK Michał Sztybel.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy poinformował, że wojewoda Michał Sztybel zdecydował o zwołaniu posiedzenia rady, dotyczącego finansowania działalności badawczo-rozwojowej w województwie kujawsko-pomorskim ze środków europejskich.

- W związku z istotnymi uwagami zgłaszanymi przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Politechnikę Bydgoską, wojewoda zwrócił się do marszałka województwa Piotra Całbeckiego o wskazanie dogodnych terminów, w których marszałek - jako istotna strona sprawy - mógłby osobiście uczestniczyć w posiedzeniu - czytamy w komunikacie urzędu.

Powodem zwołania posiedzenia są uwagi, jakie od miesięcy zgłaszają przedstawiciele uczelni wyższych w regionie - chodzi o sposób wykładania europejskich środków na naukę w regionie.

- W związku z pojawiającymi się publicznie informacjami, dotyczącymi braku właściwych konsultacji w powyższym zakresie, a także mając na uwadze wagę sprawy oraz konieczność odpowiedzialnego wydatkowania środków publicznych, w szczególności przeznaczonych na działalność rozwojową wpływającą na gospodarkę całego regionu, wojewoda uznał, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest właściwym miejscem do prowadzenia dialogu oraz poszukiwania rozwiązań korzystnych dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - czytamy w komunikacie urzędu.

- Nie chcę wypowiadać kategorycznego zdania, zanim jeszcze będziemy o tym rozmawiali na forum w WRDS, ale na pewno coś tutaj nie gra, skoro wszystkie trzy uczelnie publiczne mówią jednym głosem - powiedział PR PiK Michał Sztybel.

Uczelnie z nie chcą unijnych pieniędzy wydzielanych tak, jak proponuje marszałek

Przypomnijmy: trzy uczelnie z regionu - Politechnika Bydgoska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - są jednomyślne. Deklarują, że nie skorzystają z propozycji przedstawionej przez urząd marszałkowski. Rektor UKW mówił w rozmowie z PR PiK, że propozycja, by 60 proc. środków na finansowanie rozwoju nauki i innowacji wpłynęło z urzędu, a 40 proc. było wkładem własnym uniwersytetu, jest nierealna, bo uczelni na to nie stać.


Wcześniej władze Politechniki Bydgoskiej wskazywały na nierówny podział środków. Ich zdaniem największym beneficjentem finansowania jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu. Senat UMK podjął też uchwałę, w której sprzeciwił się finansowaniu i lokalizacji nowej siedziby centrum. Marszałek podkreślał w rozmowie z PR PiK, że jest otwarty na dalszą rozmowę.

Do tematu będziemy wracać.

Mówi Michał Sztybel

Region

Właściciele firm z regionu mają oferować usługi na rzecz bezpieczeństwa

Właściciele firm z regionu mają oferować usługi na rzecz bezpieczeństwa

2026-05-11, 13:20
Jest akt oskarżenia przeciwko kierowcy. Jego auto spadło na torowisko, wbił się w nie pociąg

Jest akt oskarżenia przeciwko kierowcy. Jego auto spadło na torowisko, wbił się w nie pociąg

2026-05-11, 12:29
Nie żyje Jolanta Młodecka, dziennikarka Gazety Pomorskiej, rysowniczka i graficzka

Nie żyje Jolanta Młodecka, dziennikarka „Gazety Pomorskiej", rysowniczka i graficzka

2026-05-11, 12:00
Atak z nożem w Sępólnie Krajeńskim. 24-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa [zdjęcia]

Atak z nożem w Sępólnie Krajeńskim. 24-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa [zdjęcia]

2026-05-11, 11:27
Uwaga, przez region przejdą burze. Może spaść gwałtowny deszcz, mocno powieje

Uwaga, przez region przejdą burze. Może spaść gwałtowny deszcz, mocno powieje

2026-05-11, 11:00
Kim był mężczyzna, którego ciało wyłowiono w Solcu Kujawskim Są wstępne ustalenia

Kim był mężczyzna, którego ciało wyłowiono w Solcu Kujawskim? Są wstępne ustalenia

2026-05-11, 09:45
Statystycznie co czwarty Polak ma problemy związane ze zdrowiem psychicznym [Rozmowa Dnia]

Statystycznie co czwarty Polak ma problemy związane ze zdrowiem psychicznym [„Rozmowa Dnia”]

2026-05-11, 08:56
Ciężarówka z przyczepą pełną makulatury przewróciła się w Bydgoszczy [zdjęcia]

Ciężarówka z przyczepą pełną makulatury przewróciła się w Bydgoszczy [zdjęcia]

2026-05-11, 07:48
Stary Toruń w gminie Zławieś Wielka. Czy powstanie tu park kulturowy

Stary Toruń w gminie Zławieś Wielka. Czy powstanie tu park kulturowy?

2026-05-11, 06:50

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę