Kim był mężczyzna, którego ciało wyłowiono w Solcu Kujawskim? Są wstępne ustalenia

2026-05-11, 09:45 Monika Siwak/DW

W poszukiwaniach zaginionego od kilku dni brali udział strażacy, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Bydgoszczy i Grupa Sonarowa z Torunia, a także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe/ Fot. OSP Solec Kujawski

Dryfujące zwłoki w Wiśle zauważył wczoraj wędkarz.

Funkcjonariusze przekazują, że to najprawdopodobniej 40-latek, który kilka dni temu zniknął po wejściu do rzeki. Spędzał czas nad wodą z siostrą i kolegą.



- W niedzielę ok. godz. 8 dostaliśmy zgłoszenie o tym, że wędkarz zauważył dryfujące ciało. Strażacy wyłowili je. Policjanci powiadomili prokuratora. Zdecydował, by zabezpieczyć je w zakładzie medycyny sądowej. Wstępnie funkcjonariusze ustalili, że to Kolumbijczyk, który 3 maja zaginął po wpłynięciu do Wisły - mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają, jak dokładnie doszło do śmierci mężczyzny.