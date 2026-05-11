Dotykanie drzew czy sadzenie roślin może wspierać leczenie zaburzeń psychicznych

2026-05-11, 18:34 Marcin Doliński/DW

Dobroczynne skutki dla zdrowia może przynieść sianie, grabienie, przesadzanie, dotykanie roślin/ Fot. DPS w Gołuszycach, Facebook

Ten sposób terapii nazywany jest ogrodolecznictwem, czyli hortiterapią. Słynie z niej Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach w gminie Pruszcz.

- Zajęcia w ternie są relaksujące, zwłaszcza, gdy słychać śpiew ptaków - mówi jeden z podopiecznych.



Hortiterapia to terapia ogrodnicza, która wykorzystuje kontakt z roślinami i pracę w ogrodzie w celu poprawy zdrowia psychicznego, fizycznego i intelektualnego pacjenta.

Dobroczynne skutki dla zdrowia może przynieść sianie, grabienie, przesadzanie, dotykanie roślin.

