Dotykanie drzew czy sadzenie roślin może wspierać leczenie zaburzeń psychicznych
Ten sposób terapii nazywany jest ogrodolecznictwem, czyli hortiterapią. Słynie z niej Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach w gminie Pruszcz.
- Zajęcia w ternie są relaksujące, zwłaszcza, gdy słychać śpiew ptaków - mówi jeden z podopiecznych.
Hortiterapia to terapia ogrodnicza, która wykorzystuje kontakt z roślinami i pracę w ogrodzie w celu poprawy zdrowia psychicznego, fizycznego i intelektualnego pacjenta.
- Polega na wykorzystaniu potencjału przyrody, która nas otacza do tego, aby zajmować się leczeniem osób chorych psychicznie - mówi Wiesława Łosińska z Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.
W domu pomocy społecznej w Gołuszycach mieszka 140 pensjonariuszy psychicznie i nerwowo chorych.
