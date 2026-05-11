Statystycznie co czwarty Polak ma problemy związane ze zdrowiem psychicznym [„Rozmowa Dnia”]

2026-05-11, 08:56 Maciej Wilkowski/DW

Dr Sławomir C. Biedrzycki/fot. Maciej Wilkowski

- Czasem pierwszym objawem depresji są zaburzenia snu - mówi dr Sławomir C. Biedrzycki. Jak dbać o zdrowie psychiczne? Jakie symptomy powinny nas niepokoić?

Problemy związane ze zdrowiem psychicznym to jedno z największych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. Ma je (statystycznie) co czwarty Polak. Z jakimi problemami zgłaszają się do lekarzy i terapeutów mieszkańcy naszego regionu? Jakie są najczęstsze?



Na jaką pomoc mogą liczyć? O tym w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Maciej Wilkowski rozmawiał z dr. Sławomirem C. Biedrzyckim, zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu.



- Do ambulatorium najczęściej pacjenci trafiają z zaburzeniami nastroju, depresyjnymi i lękowymi. W szpitalu mamy przede wszystkim pacjentów chorujących na schizofrenię (40 proc. hospitalizacji) i z zaburzeniami psychotycznymi - mówi dr Sławomir C. Biedrzycki. - W tej chwili wielu chorobom, także ostrym psychozom, towarzyszy uzależnienie - wielu pacjentów, którzy trafiają do szpitala z powodu zaburzeń psychotycznych, ma także problemy z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych - dodaje.



Alkohol przestał być największym problemem, jeśli mowa o chorych.





- Dominują uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych: narkotyków, leków, które są stosowane tak jak narkotyki, chociażby opioidów - mówi dr Sławomir C. Biedrzycki.



Dużym wyzwaniem dzisiejszej psychiatrii jest depresja, w tym depresja geriatryczna (mówi się o niej, kiedy dotyka osób starszych). Jak zauważyć jej symptomy?



- Czasem pierwszym objawem depresji są zaburzenia snu. Kolejnym niecharakterystycznym objawem jest to, że pogarszają się nasze funkcje poznawcze: gorzej kojarzymy, nie myślimy tak płynnie jak wcześniej. Kolejną niepokojąca rzeczą jest moment, kiedy zaczynamy izolować się od społecznych czy rodzinnych aktywności - wyjaśnia dr Sławomir C. Biedrzycki.





Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.



INNE „ROZMOWY DNIA” TUTAJ.