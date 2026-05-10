Bydgoski policjant wygrał telewizyjny show „The Traitors. Zdrajcy"

Wojciech Matuszak (pierwszy z prawej) współzwycięzcą show „The Traitors. Zdrajcy".

Wojciech Matuszak był uczestnikiem 3. edycji popularnego telewizyjnego programu TVN „The Traitors. Zdrajcy" (2026). To on pełnił rolę jednego z tytułowych zdrajców.

Bydgoski policjant zasłynął w programie kontrowersyjną decyzją o wyeliminowaniu własnej żony, Doroty, co wywołało ogromne emocje.



Wraz z Izą Chojnacką eliminował kolejnych uczestników, w tym Oliwię Żelichowską. Razem wygrali 369 200 złotych (do podziału miedzy sobą) i zostali zwycięzcami trzeciej edycji "The Traitors. Zdrajcy".