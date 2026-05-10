Pomnik „Dzieci Polskie Matce Polski" na toruńskiej Barbarce – odrestaurowany i poświęcony [zdjęcia]
Monument z rzeźbą Ignacego Zelka powstał jeszcze przed II wojną światową i mógł nie przetrwać okupacji, bo jesienią 1939 roku Niemcy próbowali go zniszczyć.
Płaskorzeźbę udało się uratować dzięki odwadze i determinacji sołtysa Wrzosów, który zdążył ją zdemontować i ukryć na terenie swojego gospodarstwa.
- Jestem emocjonalnie związany z tym miejscem. Dziadek przechowywał ją w czasie wojny. Sentyment pozostał - wspomina biorący udział w uroczystościach wnuk Kazimierza Ruszkowskiego, Tadeusz Krauze.
Mszę świętą przy pomniku odprawił ordynariusz toruński - biskup Arkadiusz Okroj.
- Uroczyście gromadzono się tutaj w Dniu Matki. Pamiętamy o tych wydarzeniach, które sprawiają, że otwieramy się na taką duchowość bardzo dziecięcą, która nas integruje - mówił. - Podczas wojny Niemcy chcieli go zburzyć, ale na szczęście płyta ocalała i ją odbudowano.
Pomnik "Dzieci Polskie Matce Polski" powstał w 1933 roku dzięki składkom przeprowadzonym w toruńskich szkołach. Kapliczkę poświęcił wówczas pod koniec maja proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny ks. dr Franciszek Jank. W uroczystości wzięło udział między innymi około siedmiu tysięcy dzieci.
Mieszkańcy Wrzosów zamierzają reaktywować tu przedwojenną tradycję nabożeństw majowych.