Zwłoki w Wiśle. Tragiczny poranek w Solcu Kujawskim [AKTUALIZACJA]

2026-05-10, 14:09 Mariusz Luda / TB

Z Wisły w okolicach tartaku strażacy wyłowili nad ranem zwłoki w znacznym stanie rozkładu. Zauważył je wędkarz, półtora metra od brzegu.

- Nasza działania - wspólne z WOPR - polegały na zabezpieczeniu ciała i wydobyciu go na brzeg. Dalsze czynności prowadzi już policja – informuje młodszy brygadier Karol Smarz z Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy.



Ciało zabezpieczono w Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy. Nadal nie jest znana tożsamość denata, który mógł mieć od 20 do 40 lat – dowiedziało się Polskie Radio PiK.



Działania prowadzi bydgoska policja pod nadzorem prokuratora.