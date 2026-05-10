Zwłoki w Wiśle. Tragiczny poranek w Solcu Kujawskim [AKTUALIZACJA]

2026-05-10, 14:09  Mariusz Luda / TB
Fot. Ilustracyjne

Z Wisły w okolicach tartaku strażacy wyłowili nad ranem zwłoki w znacznym stanie rozkładu. Zauważył je wędkarz, półtora metra od brzegu.

- Nasza działania - wspólne z WOPR - polegały na zabezpieczeniu ciała i wydobyciu go na brzeg. Dalsze czynności prowadzi już policja – informuje młodszy brygadier Karol Smarz z Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy.

Ciało zabezpieczono w Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy. Nadal nie jest znana tożsamość denata, który mógł mieć od 20 do 40 lat – dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Działania prowadzi bydgoska policja pod nadzorem prokuratora.

Mówi mł. bryg. Karol Smarz z KM PSP w Bydgoszczy.

