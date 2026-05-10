Zwłoki w Wiśle. Tragiczny poranek i przedpołudnie w Solcu Kujawskim
Z Wisły w okolicach tartaku strażacy wyłowili zwłoki w znacznym stanie rozkładu. Zauważył je wędkarz, półtora metra od brzegu.
Zwłoki zabezpieczono w Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja i prokuratura.
Przed południem strażacy do czasu przyjazdu karetki reanimowali 70-letnią kobietę, która we własnym domu przestała oddychać. Niestety, kobieta zmarła - przekazał PR PiK dyżurny KM PSP w Bydgoszczy.