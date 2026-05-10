Zmiany w organizacji ruchu na Osiedlu Leśnym w Bydgoszczy

2026-05-10, 21:31 Bartosz Nawrocki / TB

Od soboty zamknięty jest wlot ulicy Dwernickiego, gdzie prowadzone prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej.

Z tego powodu kierowcy nie skręcą stamtąd w prawo w Sułkowskiego. Ponadto przystanek autobusowy Kamienna/Sułkowskiego zostanie przesunięty o około 100 metrów w stronę Alei Wyszyńskiego, a przystanek Sułkowskiego/Kamienna znajdzie się tymczasowo pomiędzy ulicami Dwernickiego a Czerkaską.



Nadal obowiązują zmiany wprowadzone na początku kwietnia, zgodnie z którymi - ruch na odcinku od ul. Chodkiewicza do Kamiennej odbywa się po jezdni zachodniej.



Zakończenie prac przewidywane jest w wakacje.