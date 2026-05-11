Stary Toruń w gminie Zławieś Wielka. Czy powstanie tu park kulturowy?

2026-05-11, 06:50 Michał Zaręba / TB

W trakcie badań archeologicznych natrafiono m.in. na pozostałości dwóch fos oraz fundamentów budynku, który mógł pełnić funkcje administracyjne w średniowieczu. / Fot. Michał Zaręba / archiwum

Władze gminy chcą wykorzystać potencjał historyczny Starego Torunia, gdzie archeolodzy UMK szukają śladów pierwszej lokacji miasta.

- Liczymy na to, że uda się stworzyć park kulturowy, a być może w przyszłości nawet filię toruńskiego muzeum - powiedział PR PiK wójt Marcin Swaczyna. - Zławieś Wielka przeznaczyła ten teren dla celów edukacyjnych. Ma służyć mieszkańcom gminy i regionu, a także przyciągać turystów.



Równolegle samorząd planuje poprawę dostępności komunikacyjnej tego rejonu.



- Na DK 80 niebawem powstanie przejście dla pieszych w rejonie ulicy Sołeckiej, co poprawi bezpieczeństwo dostanie się w pobliże Starego Torunia - mówi wójt.



Miejsce pierwszej lokacji Torunia ochroną chce objąć Wojewódzki Konserwator Zabytków.