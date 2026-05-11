Stary Toruń w gminie Zławieś Wielka. Czy powstanie tu park kulturowy?
Władze gminy chcą wykorzystać potencjał historyczny Starego Torunia, gdzie archeolodzy UMK szukają śladów pierwszej lokacji miasta.
- Liczymy na to, że uda się stworzyć park kulturowy, a być może w przyszłości nawet filię toruńskiego muzeum - powiedział PR PiK wójt Marcin Swaczyna. - Zławieś Wielka przeznaczyła ten teren dla celów edukacyjnych. Ma służyć mieszkańcom gminy i regionu, a także przyciągać turystów.
Równolegle samorząd planuje poprawę dostępności komunikacyjnej tego rejonu.
- Na DK 80 niebawem powstanie przejście dla pieszych w rejonie ulicy Sołeckiej, co poprawi bezpieczeństwo dostanie się w pobliże Starego Torunia - mówi wójt.
Miejsce pierwszej lokacji Torunia ochroną chce objąć Wojewódzki Konserwator Zabytków.