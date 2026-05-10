Tłumy w Minikowie. Trwają targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” [zdjęcia]

2026-05-10, 10:29 Ireneusz Sanger / TB

Kiermasz ogrodniczy, stoiska z regionalną żywnością, miodami i produktami pszczelimi. Do tego stoiska kół gospodyń wiejskich i wystawa drobnego inwentarza. W niedzielę (10.05.) drugi dzień imprezy.

- Pomidory mamy różnego rodzaju. Zielone, czerwone, koktajlowe, czarne i żółte. Asortyment jest nawet dla tych wybrednych - opowiadają uczestnicy targów.





Można nie tylko dokonać zakupów i zamówień, ale także dobrze zjeść.





- Placuszki ziemniaczane, zupa gulaszowa, pierożki kruszyńskie, bigos. Swojskie wyroby od lokalnych producentów. Jakość widać - zachęcają wystawcy.





Organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.





W związku z targami w Minikowie trzeba spodziewać się utrudnień - korka na drodze nr 10 między Bydgoszczą a Nakłem.