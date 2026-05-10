Tłumy w Minikowie. Trwają targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” [zdjęcia]

2026-05-10, 10:29  Ireneusz Sanger / TB
Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner

Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner

Kiermasz ogrodniczy, stoiska z regionalną żywnością, miodami i produktami pszczelimi. Do tego stoiska kół gospodyń wiejskich i wystawa drobnego inwentarza. W niedzielę (10.05.) drugi dzień imprezy.

- Pomidory mamy różnego rodzaju. Zielone, czerwone, koktajlowe, czarne i żółte. Asortyment jest nawet dla tych wybrednych - opowiadają uczestnicy targów.

Można nie tylko dokonać zakupów i zamówień, ale także dobrze zjeść.

- Placuszki ziemniaczane, zupa gulaszowa, pierożki kruszyńskie, bigos. Swojskie wyroby od lokalnych producentów. Jakość widać - zachęcają wystawcy.

W niedzielę w programie m.in. Wojewódzki Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu” oraz podsumowanie konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Drugi dzień „Lata na wsi” w Minikowie potrwa do godz. 16.

Organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

W związku z targami w Minikowie trzeba spodziewać się utrudnień - korka na drodze nr 10 między Bydgoszczą a Nakłem.

Relacja Ireneusza Sangera

Nakło
Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner

Region

Wypadek na DK 10 w Cierpicach. Korki koła Nakła

Wypadek na DK 10 w Cierpicach. Korki koła Nakła

2026-05-10, 10:54
Wypadek z udziałem policjantów w Minikowie. Trafili do szpitala

Wypadek z udziałem policjantów w Minikowie. Trafili do szpitala

2026-05-10, 09:02
10 osób zginęło od stycznia do końca kwietnia na skutek wypadku w pracy. Do tragedii dochodzi też po alkoholu

10 osób zginęło od stycznia do końca kwietnia na skutek wypadku w pracy. Do tragedii dochodzi też po alkoholu

2026-05-10, 08:30
Czy seniorzy mają problem z piciem alkoholu Trudno zbudować u nich motywację do rzucenia nałogu

Czy seniorzy mają problem z piciem alkoholu? „Trudno zbudować u nich motywację do rzucenia nałogu"

2026-05-09, 21:02
Otyłość kobiety przed ciążą i w trakcie grozi wieloma powikłaniami - ostrzega prof. Iwona Sadowska-Krawczenko

Otyłość kobiety przed ciążą i w trakcie grozi wieloma powikłaniami - ostrzega prof. Iwona Sadowska-Krawczenko

2026-05-09, 19:57
Kolejne podstawówki w regionie mają zostać zlikwidowane. Rodzice uczniów nie dają za wygraną

Kolejne podstawówki w regionie mają zostać zlikwidowane. Rodzice uczniów nie dają za wygraną

2026-05-09, 17:54
Ktoś zdewastował pomnik żołnierzy Armii Czerwonej na bydgoskim cmentarzu. Policja wszczęła postępowanie

Ktoś zdewastował pomnik żołnierzy Armii Czerwonej na bydgoskim cmentarzu. Policja wszczęła postępowanie

2026-05-09, 17:18
Piknik charytatywny dla Kuby - 25-letniego strażaka oraz sportowca z bydgoskiego Fordonu

Piknik charytatywny dla Kuby - 25-letniego strażaka oraz sportowca z bydgoskiego Fordonu

2026-05-09, 16:32
Mamy dość bezsensownego cierpienia zwierząt - głosili uczestnicy sobotniego protestu w Bydgoszczy

Mamy dość bezsensownego cierpienia zwierząt - głosili uczestnicy sobotniego protestu w Bydgoszczy

2026-05-09, 13:23

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę