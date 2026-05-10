Tłumy w Minikowie na targach „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” [zdjęcia]

2026-05-10, 10:29 Ireneusz Sanger / Monika Siwak / TB

Targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji” w Minkowie. / Fot. Izabela Langner

Kiermasz ogrodniczy, stoiska z regionalną żywnością, miodami i produktami pszczelimi. Do tego stoiska kół gospodyń wiejskich i wystawa drobnego inwentarza. W niedzielę (10.05.) drugi dzień imprezy.

- Pomidory mamy różnego rodzaju. Zielone, czerwone, koktajlowe, czarne i żółte. Asortyment jest nawet dla tych wybrednych - opowiadają uczestnicy targów.





Można nie tylko dokonać zakupów i zamówień, ale także dobrze zjeść.





- Placuszki ziemniaczane, zupa gulaszowa, pierożki kruszyńskie, bigos. Swojskie wyroby od lokalnych producentów. Jakość widać - zachęcają wystawcy.





W ramach targów odbył się m.in. Wojewódzki Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu”. Wygrała ekipa z Koła Gospodyń Wiejskich w Czyżewie koło Rypina, która pokonała dziewięciu rywali. Ich danie - czarninę oraz klapacze z gulaszem zachwalała przewodnicząca jury Grażyna Kurpińska, pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.



Wśród nagrodzonych i wyróżnionych potraw oraz produktów znalazły się m.in leszcz z Gopła - czyli Przysmak Popiela, serek kozi z pokrzywą z Doliny Łąk, napój - fjutówka z buraka czy miodownik gospodyń z Pturka.







Organizatorem wydarzenia było Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.





W związku z targami w Minikowie trzeba spodziewać się utrudnień na drodze nr 10 między Bydgoszczą a Nakłem.