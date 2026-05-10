Wypadek z udziałem policjantów w Minikowie. Trafili do szpitala

2026-05-10, 09:02 Maciej Wilkowski / TB

Dwa policyjne motocykle i osobowy opel zderzyły się w sobotę (9.05) w Minikowie na drodze krajowej nr 10. Dwaj funkcjonariusze trafili na obserwację do szpitala.

Ze wstępnych informacji wynika, że nic poważnego im się nie stało. Nie ucierpiał też nikt z jadących samochodem.



Okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane. W ten weekend w okolicach Minikowa ruch jest dużo większy niż zwykle. Odbywają się tam targi „Lato na wsi. Święto smaku i tradycji”. Na drodze krajowej nr 10 tworzą się kilkukilometrowe korki.





