Od 30 lat pomagają najsłabszym. Toruńskie Hospicjum Nadzieja obchodzi jubileusz

2026-05-10, 17:31  Monika Kaczyńska/BN
Toruńska fundacja Hospicjum Nadzieja obchodzi 30-lecie/fot. Magnific/ilustracyjna

Podopieczni fundacji to dzieci i młodzież niepełnosprawna, nieuleczalnie chora. Część dzieci zostało porzuconych przy porodzie albo zaraz po nim.

- Najważniejszą istotą fundacji jest pomagać zarówno najmłodszym, jak i rodzinom oraz tym, którzy do mnie zapukają i poproszą o pomoc - podkreśla prezes fundacji Aleksandra Ruszczak.

Fizjoterapeutka fundacji Aleksandra Herman mówi o trzech głównych filarach działalności. - Pierwszym było hospicjum domowe dla dzieci, drugim jest oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, całodobowy, z pododdziałem wentylacji mechanicznej, a trzecim, najnowszym filarem, bardzo prężnie działającym jest dziecięce Centrum Nadzieja - informuje.

W jubileuszowej uroczystości wzięli udział m.in. pracownicy fundacji, jej przyjaciele i wolontariusze. Prezes Aleksandra Ruszczak odebrała od marszałka Piotra Całbeckiego przyznany fundacji Hospicjum Nadzieja Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

