Czy seniorzy mają problem z piciem alkoholu? „Trudno zbudować u nich motywację do rzucenia nałogu"

2026-05-09, 21:02 Monika Kaczyńska/BN

Samotność, przejście na emeryturę, śmierć współmałżonka - m.in. to z tych powodów seniorzy sięgają po alkohol. Część osób 65+ radzi sobie też w ten sposób z bólem, bezsennością czy nudą.

Przeszkodą nie są nawet zażywane leki. - To jeden z twardych objawów uzależnienia - mówi Piotr Ligocki, terapeuta uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. - Znacznie bardziej niż osoby młodsze degradują swoje zdrowie - albo nie biorą leków i piją, albo biorą je i piją. Jedna i druga strategia jest destrukcyjna - dodaje.



Piotr Ligocki stwierdza również, że „seniorzy to specyficzna grupa pacjentów u których bardzo trudno budować motywację do rzucenia nałogu". - Młodsi ludzie, którzy są aktywni zawodowo, mają rodzinę, młodsze dzieci - to sprawia, że mają motywację, by się kontrolować - informuje ekspert. - W przypadku seniorów, kiedy u nich jest rodzaj takiego podsumowania drogi życiowej i przeświadczenie, że to, co mieli zrobić w życiu, zrobili, pojawia się myśl, cytuję, że „teraz mogę się napić piwka" - dodaje.