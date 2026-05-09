Ktoś zdewastował pomnik żołnierzy Armii Czerwonej na bydgoskim cmentarzu. Policja wszczęła postępowanie
Namalowany czerwoną farbą napis „Okupanci '45” pojawił się na pomniku żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.
Są tam pochowani żołnierze, którzy brali udział w walkach o wyzwolenie Bydgoszczy w styczniu 1945 roku. Rozmawialiśmy z osobami, które odwiedzały dziś groby swoich bliskich w pobliżu pomnika. - To są ludzie, którzy walczyli, także należy im się szacunek - usłyszała reporterka PR PiK.
Kolejni rozmówcy podkreślają, że szanować trzeba bez względu na to, kto jakie ma poglądy czy jakiego jest wyznania. - Nie wolno nic pisać na grobach czy pomnikach, to jest nie na miejscu.
Policja szuka sprawcy zniszczenia pomnika na bydgoskim Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej. O wszczęciu postępowania poinformował Polskie Radio PiK młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Postępowanie prowadzone jest pod kątem niszczenia, uszkadzania lub czynienia niezdatną do użytku cudzej rzeczy.