Ktoś zdewastował pomnik żołnierzy Armii Czerwonej na bydgoskim cmentarzu. „Okupanci '45”

2026-05-09, 17:18  Monika Siwak/BN
Namalowany czerwoną farbą napis „Okupanci

Namalowany czerwoną farbą napis „Okupanci '45” pojawił się na pomniku żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy Artyleryjskiej w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Namalowany czerwoną farbą napis „Okupanci '45” pojawił się na pomniku żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

Są tam pochowani żołnierze, którzy brali udział w walkach o wyzwolenie Bydgoszczy w styczniu 1945 roku. Rozmawialiśmy z osobami, które odwiedzały dziś groby swoich bliskich w pobliżu pomnika. - To są ludzie, którzy walczyli, także należy im się szacunek - usłyszała reporterka PR PiK.

Kolejni rozmówcy podkreślają, że szanować trzeba bez względu na to, kto jakie ma poglądy czy jakiego jest wyznania. - Nie wolno nic pisać na grobach czy pomnikach, to jest nie na miejscu.

W sobotę ok. godz. 16.00 na miejscu był radiowóz. Na razie nieznany jest sprawca zniszczenia pomnika.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
Namalowany czerwoną farbą napis „Okupanci

Region

Kolejne podstawówki w regionie mają zostać zlikwidowane. Rodzice uczniów nie dają za wygraną

Kolejne podstawówki w regionie mają zostać zlikwidowane. Rodzice uczniów nie dają za wygraną

2026-05-09, 17:54
Piknik charytatywny dla Kuby - 25-letniego strażaka oraz sportowca z bydgoskiego Fordonu

Piknik charytatywny dla Kuby - 25-letniego strażaka oraz sportowca z bydgoskiego Fordonu

2026-05-09, 16:32
Mamy dość bezsensownego cierpienia zwierząt - głosili uczestnicy sobotniego protestu w Bydgoszczy

Mamy dość bezsensownego cierpienia zwierząt - głosili uczestnicy sobotniego protestu w Bydgoszczy

2026-05-09, 13:23
Torunianie mogą zabrać głos w sprawie tego, jak będzie rozwijało się miasto w ciągu dekady

Torunianie mogą zabrać głos w sprawie tego, jak będzie rozwijało się miasto w ciągu dekady

2026-05-09, 12:12
Europejska parada na ulicach Włocławka. Wspomnienie tego, co stało się 76 lat temu

Europejska parada na ulicach Włocławka. Wspomnienie tego, co stało się 76 lat temu

2026-05-09, 10:58
Maturalny maraton. Pierwszym wyzwaniem jest otwarcie zabytkowych drzwi ogromnym kluczem

Maturalny maraton. „Pierwszym wyzwaniem jest otwarcie zabytkowych drzwi ogromnym kluczem”

2026-05-09, 10:00
Już wiadomo: młode toruńskich sokołów, pary Torka i Torki, to dwie samiczki i samiec [zdjęcia i wideo]

Już wiadomo: młode toruńskich sokołów, pary Torka i Torki, to dwie samiczki i samiec [zdjęcia i wideo]

2026-05-08, 22:01
Szlak 17 drzew powstał w Bydgoszczy. W parku im. Kazimierza Wielkiego odbyło się uroczyste odsłonięcie [zdjęcia]

Szlak 17 drzew powstał w Bydgoszczy. W parku im. Kazimierza Wielkiego odbyło się uroczyste odsłonięcie [zdjęcia]

2026-05-08, 20:54
Strażak ochotnik pomagał ratować kolegę z pracy. Poszkodowany był na wysokości trzech metrów nad ziemią

Strażak ochotnik pomagał ratować kolegę z pracy. Poszkodowany był na wysokości trzech metrów nad ziemią

2026-05-08, 20:13

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę