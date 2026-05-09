2026-05-09, 17:18 Monika Siwak/BN

Namalowany czerwoną farbą napis „Okupanci '45” pojawił się na pomniku żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy Artyleryjskiej w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Namalowany czerwoną farbą napis „Okupanci '45” pojawił się na pomniku żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

Są tam pochowani żołnierze, którzy brali udział w walkach o wyzwolenie Bydgoszczy w styczniu 1945 roku. Rozmawialiśmy z osobami, które odwiedzały dziś groby swoich bliskich w pobliżu pomnika. - To są ludzie, którzy walczyli, także należy im się szacunek - usłyszała reporterka PR PiK.



Kolejni rozmówcy podkreślają, że szanować trzeba bez względu na to, kto jakie ma poglądy czy jakiego jest wyznania. - Nie wolno nic pisać na grobach czy pomnikach, to jest nie na miejscu.



W sobotę ok. godz. 16.00 na miejscu był radiowóz. Na razie nieznany jest sprawca zniszczenia pomnika.