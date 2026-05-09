Piknik charytatywny dla Kuby - 25-letniego strażaka oraz sportowca z bydgoskiego Fordonu - odbył się w Sicienku/fot. Monika Siwak
Pieniądze na rehabilitację 25-letniego strażaka i mistrza kickboxingu - Jakuba Tymińskiego - zbierane były w sobotę podczas pikniku charytatywnego w Sicienku pod Bydgoszczą, na terenie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika. Był turniej piłki plażowej, domowe wypieki, dmuchane zjeżdżalnie i brokatowe tatuaże.
Jakub Tymiński w wyniku wypadku doznał uszkodzenia pnia mózgu. Zawodnik K1 fordońskiego klubu jest wicemistrzem Polski oraz zdobywcą Pucharu Świata Juniorów. Obecnie trwa walka o to, by spionizować pozycję jego ciała oraz przywrócić umiejętność mówienia. - Zawsze to on niósł pomoc innym, teraz sam liczy na nasze wsparcie - mówi Anna Górecka, organizatorka pikniku. - Najważniejsza jest teraz terapia neurologopedyczna, żeby mógł nauczyć się z powrotem mówić - dodaje.
Marta Nowakowska, jedna ze znajomych Kuby przekazała pozytywne wieści. - Jest z nim jakiś kontakt, są bardzo duże postępy, więc z dnia na dzień tak naprawdę dzieje się coś nowego - informuje.
Na portalu pomagam.pl, gdzie trwa zbiórka na rzecz pomocy w powrocie do zdrowia Jakuba Tymińskiego, jest uzbierana dopiero niecała połowa z wyznaczonych na leczenie i sprzęt 200 tysięcy złotych. Sam turnus dwutygodniowy kosztuje nie mniej niż 15 tysięcy złotych. Najwięcej kosztuje prywatna rehabilitacja.
