Europejska parada na ulicach Włocławka. Wspomnienie tego, co stało się 76 lat temu

2026-05-09, 10:58  Radosław Jagieła/BN
Parada Schumana na ulicach Włocławka/fot. Radosław Jagieła

Kolorowy korowód, muzyka i europejskie flagi - tak wyglądała piątkowa Parada Schumana we Włocławku. Ulicami miasta przeszli uczniowie i nauczyciele z około 30 placówek.

Była to też okazja do manifestacji obecności Polski w Unii Europejskiej. - Partycypacja w tej wspólnocie przyniosła naszemu krajowi bardzo szerokie korzyści, bo tak naprawdę we wszystkich sektorach gospodarki spowodowała, że ruszyła ona do przodu - usłyszał reporter PR PiK. - Mamy wspólne interesy, jednoczymy się, możemy podróżować po całej Europie. Jest jedność ekonomiczna, a także swobodniejsze podróżowanie. Myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się języków - dodali uczestnicy parady.

Parada Schumana nawiązuje do ogłoszonej 9 maja 1950 roku koncepcji dotyczącej kontroli produkcji stali i wydobycia węgla w Europie. Ogłosił ją Robert Schuman - ówczesny minister spraw zagranicznych we Francji.

Dwa lata później powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, z kolei w 1958 roku powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Ta druga organizacja jest dzisiaj uznawana jako punkt wyjścia do utworzenia obecnej Unii Europejskiej.

Relacja Radosława Jagieły

Włocławek
