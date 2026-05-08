Strażak ochotnik pomagał ratować kolegę z pracy. Poszkodowany był na wysokości trzech metrów nad ziemią

2026-05-08, 20:13  DW
Strażak ochotnik pomagał ratować kolegę z pracy/ Fot. OSP Solec Kujawski

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z firm w Solcu Kujawskim. Wezwano straż, pogotowie i policję.

- Interweniowaliśmy w jednej z soleckich firm, gdzie na wysokości około trzech metrów nad ziemią znajdował się poszkodowany pracownik. Ze zgłoszenia wynikało, że nie było z nim kontaktu - relacjonują strażacy z OSP Solec Kujawski.

Gdy służby dotarły na miejsce, poszkodowany był już zabezpieczony.

- Okazało się, że mężczyzna został już ściągnięty na ziemię, między innymi dzięki strażakowi z naszej jednostki, który na co dzień pracuje w tej firmie - opisują strażacy.

Strażacy przetransportowali poszkodowanego do karetki. Trafił do bydgoskiego szpitala.



