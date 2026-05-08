Stanisław Skarżyński uczył się w Bydgoskiej Szkole Pilotów. Jako pierwszy przeleciał nad Atlantykiem

2026-05-08, 19:23 Marek Ledwosiński/DW

Samolot RWD-5bis Stanisława Skarżyńskiego/ Fot. Wikipedia

8 maja to wyjątkowa data w historii polskiego lotnictwa, a człowiek, który tę historię tworzył, związany był mocno z naszym regionem. 93 lata temu Stanisław Skarżyński dokonał swojego historycznego wyczynu.

Stanisław Skarżyński to pierwszy Polak, który przeleciał Atlantyk, ustanawiając przy tym światowy rekord odległości lotu. Wcześniej jednak trafił do naszego regionu - egzamin dojrzałości zdawał we Włocławskiej Szkole Handlowej. Lotniczą pasję i umiejętności, które przeszły do historii, rozwijał w Bydgoskiej Szkole Pilotów.





- Do legendy przyszedł między innymi fakt, że Skarżyński ten ten lot odbył w garniturze, a nie w kombinezonie pilota. Nie był wyposażony w spadochron, a jego samolot - RWD 5bis , to była niezwykle lekka konstrukcja, ważył zaledwie 450 kg. Lot na takiej trasie, nad takim terenem jak Atlantyk wymagał nieprawdopodobnej odwagi - mówi Tomasz Wąsik z Muzeum Historii Włocławka.



Zasłużony pilot urodził się w 1899 roku w Warcie w województwie łódzkim, a zmarł w 1942 roku na Morzu Północnym. Był pułkownikiem, pilotem Wojska Polskiego, kawalerem Orderu Virtuti Militari.





