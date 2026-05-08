Stanisław Skarżyński uczył się w Bydgoskiej Szkole Pilotów. Jako pierwszy przeleciał nad Atlantykiem

2026-05-08, 19:23  Marek Ledwosiński/DW
Samolot RWD-5bis Stanisława Skarżyńskiego/ Fot. Wikipedia

Samolot RWD-5bis Stanisława Skarżyńskiego/ Fot. Wikipedia

8 maja to wyjątkowa data w historii polskiego lotnictwa, a człowiek, który tę historię tworzył, związany był mocno z naszym regionem. 93 lata temu Stanisław Skarżyński dokonał swojego historycznego wyczynu.

Stanisław Skarżyński to pierwszy Polak, który przeleciał Atlantyk, ustanawiając przy tym światowy rekord odległości lotu. Wcześniej jednak trafił do naszego regionu - egzamin dojrzałości zdawał we Włocławskiej Szkole Handlowej. Lotniczą pasję i umiejętności, które przeszły do historii, rozwijał w Bydgoskiej Szkole Pilotów.

- Do legendy przyszedł między innymi fakt, że Skarżyński ten ten lot odbył w garniturze, a nie w kombinezonie pilota. Nie był wyposażony w spadochron, a jego samolot - RWD 5bis, to była niezwykle lekka konstrukcja, ważył zaledwie 450 kg. Lot na takiej trasie, nad takim terenem jak Atlantyk wymagał nieprawdopodobnej odwagi - mówi Tomasz Wąsik z Muzeum Historii Włocławka.

Zasłużony pilot urodził się w 1899 roku w Warcie w województwie łódzkim, a zmarł w 1942 roku na Morzu Północnym. Był pułkownikiem, pilotem Wojska Polskiego, kawalerem Orderu Virtuti Militari.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Stanisław Skarżyński/ Fot. Wikipedia

Region

Szlak 17 drzew powstał w Bydgoszczy. W parku im. Kazimierza Wielkiego odbyło się uroczyste odsłonięcie [zdjęcia]

Szlak 17 drzew powstał w Bydgoszczy. W parku im. Kazimierza Wielkiego odbyło się uroczyste odsłonięcie [zdjęcia]

2026-05-08, 20:54
Strażak ochotnik pomagał ratować kolegę z pracy. Poszkodowany był na wysokości trzech metrów nad ziemią

Strażak ochotnik pomagał ratować kolegę z pracy. Poszkodowany był na wysokości trzech metrów nad ziemią

2026-05-08, 20:13
Znane są wstępne przyczyny pożaru kamienicy w Lipnie - ustaliło PR PiK

Znane są wstępne przyczyny pożaru kamienicy w Lipnie - ustaliło PR PiK

2026-05-08, 17:45
Dzień Zwycięstwa w regionie. Konsekwencje wojennych strat ponosimy do dziś [zdjęcia]

Dzień Zwycięstwa w regionie. „Konsekwencje wojennych strat ponosimy do dziś” [zdjęcia]

2026-05-08, 17:01
Wypadek na drodze krajowej nr 15 w Jajkowie. Jedna osoba poszkodowana

Wypadek na drodze krajowej nr 15 w Jajkowie. Jedna osoba poszkodowana

2026-05-08, 15:55
400 zwolnień lekarskich w 2025 roku, związanych z nadużyciem alkoholu - to statystyka z naszego regionu

400 zwolnień lekarskich w 2025 roku, związanych z nadużyciem alkoholu - to statystyka z naszego regionu

2026-05-08, 15:18
Ponad siedemdziesięciu strażaków z Bydgoszczy otrzymało odznaczenia i awanse. Był też temat kryzysu psychicznego

Ponad siedemdziesięciu strażaków z Bydgoszczy otrzymało odznaczenia i awanse. Był też temat kryzysu psychicznego

2026-05-08, 14:21
Paliła się plebania w Śliwicach w powiecie tucholskim. Ogień objął poddasze [zdjęcia, wideo]

Paliła się plebania w Śliwicach w powiecie tucholskim. Ogień objął poddasze [zdjęcia, wideo]

2026-05-08, 13:29
Na A1 płonie naczepa ciężarówki z odzieżą. Utrudnienia w kierunku Łodzi

Na A1 płonie naczepa ciężarówki z odzieżą. Utrudnienia w kierunku Łodzi

2026-05-08, 12:38

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę