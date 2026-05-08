Dzień Zwycięstwa w regionie. „Konsekwencje wojennych strat ponosimy do dziś” [zdjęcia]

2026-05-08, 17:01  Natasza Trzebuchowska, Marek Ledwosiński / DW
Narodowy Dzień Zwycięstwa został ustanowiony w 2015 roku/Fot. Izabela Langner

Oficjalne uroczystości z udziałem wojska odbyły się dziś m.in. we Włocławku i Bydgoszczy.

Narodowy Dzień Zwycięstwa ustanowiono w 2015 roku. Jednocześnie zniesiono Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, które - decyzją komunistycznych władz z 1945 roku - obchodzone było 9 maja. Na Starym Rynku w Bydgoszczy odbyła się dzisiaj oficjalna uroczystość z udziałem wojska.

Świętowano również we Włocławku. W czasie wojny Niemcy włączyli to miasto do Rzeszy. Uchroniło to Włocławek przed stratami gospodarczymi, ale - co podkreśla historyk i regionalista, Tomasz Wąsik - między innymi z tego powodu straty w ludziach były ogromne. Wojny nie przeżyła jedna trzecia Włocławian.

- Przede wszystkim mniejszość żydowska uległa likwidacji praktycznie w 100 proc. Poza tym Niemcy bardzo szybko wyeliminowali elitę miejscowego społeczeństwa. To straty najcięższe i niepowetowane, których konsekwencje ponosimy do dziś - mówi Tomasz Wąsik.

81 lat po wojnie uroczystość rocznicowa odbyła się na włocławskim Placu Wolności, przy Pomniku Żołnierza Polskiego. Prezydent miasta, Krzysztof Kukucki, przypomniał o niebagatelnej roli wspólnoty europejskiej w utrzymaniu pokoju.

- Każda wojna jest haniebna - mówił włodarz. - Nie wolno o tym zapominać. W wojnach giną cywile, dzieci, znikają całe miasta. Czy naprawdę chcemy, by nasze wnuki znały tylko taki świat? Pokój nie jest dany raz na zawsze, lecz jest wynikiem obywatelskiej odpowiedzialności. Już jutro, 9 maja, obchodzimy Dzień Europy. Być może właśnie teraz jest dobry moment na refleksję o tym, jak bezcenną wartością jest stabilność na naszym kontynencie - dodał.

