Już wiadomo: młode toruńskich sokołów, pary Torka i Torki, to dwie samiczki i samiec [zdjęcia]

2026-05-08, 22:01  DW
To już piąty sezon lęgowy toruńskiej pary, która gniazduje na nieczynnym kominie PGE Toruń na wysokości 110 metrów/ Fot. PGE

Trzy młode sokoły wędrowne – potomstwo Torka i Torki, pary gniazdującej na nieczynnym kominie PGE Toruń – zostały zaobrączkowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, które opiekuje się tym gatunkiem w całej Polsce. To już piąty sezon lęgowy toruńskich sokołów.

Pisklętom założono po dwie obrączki: niebieską - obserwacyjną (takie zakładane są ptakom urodzonym w środowisku naturalnym) i żółtą obrączkę ornitologiczną – wskazującą na urodzenie w środowisku miejskim. Ma to pomóc w monitoringu ptaków i określeniu, jakie skutki przynoszą działania, mające służyć ochronie tego gatunku.

- To już piąty sezon lęgowy toruńskiej pary, która gniazduje na nieczynnym kominie PGE Toruń na wysokości 110 metrów. Podczas obrączkowania określono płeć młodych ptaków – w gnieździe są dwie samiczki i jeden samczyk - informuje Grupa PGE.

Życie sokołów można podglądać na żywo dzięki kamerom zamontowanym na stałe w gnieździe: tutaj.

Sokół wędrowny to średniej wielkości ptak drapieżny i jeden z najrzadszych gatunków w Polsce - zaobserwowano zaledwie kilkadziesiąt par lęgowych. Jest pod ścisłą ochroną. To najszybsze zwierzę na świecie - może pikować z prędkością nawet 380 km/godz. Dorosłe ptaki przez cały rok pozostają w pobliżu swoich rewirów, migrują jedynie młode.

