Paliła się plebania w Śliwicach w powiecie tucholskim. Ogień objął poddasze [zdjęcia, wideo]

2026-05-08, 13:29 Maciej Wilkowski, Monika Siwak/BN

Pożar w Śliwicach/ Fot. KP PSP Tuchola

Zapaliło się poddasze plebanii w Śliwicach - poinformował PR PiK strażak dowodzący akcją.

Trwa dogaszanie budynku plebanii w Śliwicach w powiecie tucholskim. Nikomu nic się nie stało.





Akcją gaśniczą dowodził na miejscu oficer prasowy tucholskiej straży pożarnej starszy kapitan Grzegorz Polok.





- Pożarem było objęte ok. 1/3 powierzchni poddasza. Były tam dwie seniorki, nie zdawały sobie sprawy z zagrożenia. Ratownicy przystąpili już do czynności rozbiórkowych, by ugasić ewentualne zarzewia pożaru - mówi Grzegorz Polok.





Policja będzie wyjaśniać przyczyny pożaru.





Budynek prawdopodobnie będzie częściowo nadawał się do użytku.

Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.

