Torunianie mogą zabrać głos w sprawie tego, jak będzie rozwijało się miasto w ciągu dekady

2026-05-09, 12:12  Michał Zaręba/DW
Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu nowej Strategii Rozwoju Miasta do 2035 roku

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu nowej Strategii Rozwoju Miasta do 2035 roku.

Dokument został przygotowany przy udziale ekspertów, urzędników oraz przedstawicieli różnych środowisk związanych z funkcjonowaniem miasta.

- Strategia ma wyznaczać najważniejsze kierunki rozwoju Torunia - wyjaśnia Anna Głuszek, dyrektorka Wydziału Strategii i Projektów Rozwojowych w toruńskim ratuszu. - Całość opieramy na trzech celach. Po pierwsze - silna metropolia: gospodarka, tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, zatrzymywanie i przyciąganie osób młodych. Po drugie - miasto dobre do życia: usługi zdrowotne, edukacyjne. Po trzecie: miasto odporne i bezpieczne - dodaje.

Można wypełnić elektroniczną ankietę, by zabrać głos w dyskusji nad dokumentem.

- Te wnioski będą później analizowane - mówi dr Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich w toruńskim urzędzie miasta. - Można przesłać swoje spostrzeżenia pocztą elektroniczną czy pocztą tradycyjną. Musimy wspólnie nadać dokumentowi taki szlif, który pozwoli, żeby był rzeczywiście strategiczny, żeby orientował wszystkie nasze działania przez najbliższą dekadę i tworzył rozwój naszego miasta - dodaje.

  • Konsultacje potrwają od poniedziałku do 17 czerwca.
  • Pierwsze spotkanie dla mieszkańców odbędzie się 23 maja o godz. 10 w Szkole Podstawowa nr 12.

