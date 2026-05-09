Torunianie mogą zabrać głos w sprawie tego, jak będzie rozwijało się miasto w ciągu dekady

2026-05-09, 12:12 Michał Zaręba/DW

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu nowej Strategii Rozwoju Miasta do 2035 roku.

Dokument został przygotowany przy udziale ekspertów, urzędników oraz przedstawicieli różnych środowisk związanych z funkcjonowaniem miasta.



- Strategia ma wyznaczać najważniejsze kierunki rozwoju Torunia - wyjaśnia Anna Głuszek, dyrektorka Wydziału Strategii i Projektów Rozwojowych w toruńskim ratuszu. - Całość opieramy na trzech celach. Po pierwsze - silna metropolia: gospodarka, tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, zatrzymywanie i przyciąganie osób młodych. Po drugie - miasto dobre do życia: usługi zdrowotne, edukacyjne. Po trzecie: miasto odporne i bezpieczne - dodaje.



Można wypełnić elektroniczną ankietę, by zabrać głos w dyskusji nad dokumentem.



- Te wnioski będą później analizowane - mówi dr Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich w toruńskim urzędzie miasta. - Można przesłać swoje spostrzeżenia pocztą elektroniczną czy pocztą tradycyjną. Musimy wspólnie nadać dokumentowi taki szlif, który pozwoli, żeby był rzeczywiście strategiczny, żeby orientował wszystkie nasze działania przez najbliższą dekadę i tworzył rozwój naszego miasta - dodaje.





Konsultacje potrwają od poniedziałku do 17 czerwca.

Pierwsze spotkanie dla mieszkańców odbędzie się 23 maja o godz. 10 w Szkole Podstawowa nr 12.