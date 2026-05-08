Szlak 17 drzew powstał w Bydgoszczy. W parku im. Kazimierza Wielkiego odbyło się uroczyste odsłonięcie [zdjęcia]

2026-05-08, 20:54  Natasza Trzebuchowska/BN
W symbolicznym nasadzeniu drzewa z numerem 1 wzięli udział uczniowie bydgoskich szkół/fot. Izabela Langner

W Bydgoszczy powstał szlak 17 drzew. Projekt promuje zrównoważony rozwój - poprzez symboliczne sadzenie lub oznaczanie drzew. Każde odpowiada jednemu z 17 globalnych celów programu UNESCO. W piątek, w historycznym parku im. Kazimierza Wielkiego odbyło się uroczyste odsłonięcie szlaku.

W symbolicznym nasadzeniu drzewa z numerem 1 wzięli udział uczniowie bydgoskich szkół. - Drzewa są dla nas ważne, żeby było czyste powietrze - mówi jedno z dzieci.

- Każde miasto potrzebuje więcej drzew, to jest naturalny sposób rozwoju naszej przestrzeni, wzmagania bioróżnorodności - tłumaczy Bogna Rybacka, ogrodnik miejski. - W związku z tym sadzimy bardzo różne gatunki drzew, żeby one nawzajem się wspierały - dodaje. - Chodzi o dbałość o klimat, odpowiedzialną konsumpcję, ochronę środowiska, ale również i o dobrą edukację, równość płci, rasową i współpracę na rzecz tych celów - uważa z kolei Anna Tarnowska, koordynatorka programu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO.

W ramach projektu sadzone były także lipy przy nabrzeżu Brdy czy ozdobne jabłonie na rynku kwiatowym. Pod koniec maja odbędzie się pierwszy spacer szlakiem 17 drzew. Przy nich znajdują się tabliczki z kodem QR, który odsyła do strony z mapą.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

