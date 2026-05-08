Na A1 płonie naczepa ciężarówki z odzieżą. Utrudnienia w kierunku Łodzi

2026-05-08, 12:38

Duże utrudnienia na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Na odcinku między węzłami Kowal i Kutno Północ doszło do pożaru naczepy samochodu ciężarowego. Pojazd przewoził odzież.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do zdarzenia doszło ok. godz. 12 na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Wieszczyce. W związku z akcją gaśniczą zamknięta jest cała prawa jezdnia oraz lewy pas lewej jezdni na odcinku między węzłami Kowal i Kutno Północ. Utrudnienia dodatkowo powoduje duże zadymienie unoszące się nad trasą.



Nie ma informacji o poszkodowanych. Według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 15.