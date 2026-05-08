Ponad siedemdziesięciu strażaków z Bydgoszczy otrzymało odznaczenia i awanse. Był też temat kryzysu psychicznego

2026-05-08, 14:21 Monika Siwak/BN

Ponad siedemdziesięciu strażaków z Bydgoszczy otrzymało odznaczenia i awanse/fot. Monika Siwak

Gala z okazji Dnia Strażaka odbyła się w kinoteatrze przy ulicy Dwernickiego w Bydgoszczy. Tam odznaczenia i awanse dostało ponad siedemdziesięciu strażaków z tego miasta. Nie zabrakło też tematu kryzysu psychicznego.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Tomasz Czajka życzyłby swojej formacji stabilizacji finansowej - więcej pieniędzy na sprzęt.



Poza tym, bardzo stresująca i intensywna praca strażaka może zwiększać kryzys psychiczny. Szef bydgoskich strażaków zapowiada nowy rodzaj wsparcia. - W ostatnich dniach udało się dojść do porozumienia ze szpitalem MSW i, poza strażackim systemem pomocy psychologicznej, udało się zorganizować doraźną pomoc psychologiczną dla strażaków - informuje. - Zauważyliśmy potrzebę, żeby w tym kierunku pójść, bo mamy duże napięcie w naszej służbie i dużo trudnych zdarzeń. Będzie specjalny telefon, pod który będzie można zadzwonić w każdej chwili, nie tylko po akcji - dodaje Tomasz Czajka.