Film pokazuje Bydgoszczan, którzy zostaną rozstrzelani na Starym Rynku. Producent szuka ich potomków [oglądaj!]

2026-05-08, 10:56  Magdalena Gill
Kadr z filmu pokazującego wydarzenia w Bydgoszczy we wrześniu 1939 roku

Bydgoski producent Józef Herold i dziennikarka PR PiK Magdalena Gill/fot. Artur Nowak

Bydgoski producent filmowy Józef Herold poszukuje bliskich ofiar egzekucji, dokonanej przez Niemców 9 i 10 września 1939 roku na bydgoskim Starym Rynku.

Józef Herold sam zamierza nakręcić film dokumentalny, a jego bazą ma być 40-sekundowe wideo, pokazujące bydgoskie wydarzenia z 1939 roku. W krótkim filmie widzimy m.in. ul. Parkową w Bydgoszczy, gdzie hitlerowcy spędzili przerażonych ludzi. Z bliska możemy zobaczyć twarze Bydgoszczan, którzy już za chwilę zostaną rozstrzelani na Starym Rynku.

- Chciałbym znaleźć i jak najwięcej powiedzieć o tych ludziach, bo w większości w ogóle nie wiemy, kto to był. Na rynku 8, 9 i 10 września – w piątek, sobotę i niedzielę – zginęło od 40 do 50 osób - mówi bydgoski producent.

Jak dodaje, rozpoczął już poszukiwania potomków osób rozstrzelanych i pokazanych na filmie. Wszystkich, którzy mogliby i chcieliby pomóc, prosi o kontakt mailowy pod adresem herold@herold.com.pl.

Dłuższa rozmowa z bydgoskim producentem filmowym - w sobotę (9 maja) w audycji „Rodzinny PiKnik" po godz. 14.00.

Mówi bydgoski producent filmowy Józef Herold

Film pokazujący wydarzenia w Bydgoszczy we wrześniu 1939 roku

