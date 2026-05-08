Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi powstanie w regionie

2026-05-08, 11:49 Agnieszka Marszał/BN

W Rzadkiej Woli, w gminie Brześć Kujawski (pow. włocławski) powstanie dom dziennego pobytu dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi. Została już podpisana umowa z wykonawcą.

Placówka ma być gotowa za rok. Na potrzeby środowiskowego domu samopomocy, przeznaczonego dla 40 pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi, dostosowany zostanie istniejący budynek. - Dom będzie zapewniał dzienny, ośmiogodzinny pobyt, warsztaty terapii, zarówno indywidualne, jak i grupowe, rehabilitacje, edukację, integracje - mówi starosta włocławski Roman Gołębiewski.



Dodaje, że od kilku lat mieszkańcy powiatu włocławskiego zgłaszali potrzebę stworzenia domu dziennego pobytu w kolejnym, poza Kowalem, miejscu. - Powstanie w pełni nowoczesny trzykondygnacyjny budynek, który będzie wyposażony. Projekt zakłada także zagospodarowanie terenu i zakup samochodów dziewięcioosobowych - mówi starosta.



Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych. Blisko 7 milionów to dofinansowanie z funduszy europejskich.