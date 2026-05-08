Strzelanina w Sławsku Wielkim niedaleko Kruszwicy. Śledztwo przekazane do Prokuratury Okręgowej w Słupsku

2026-05-08, 09:57

- Prokuratura Okręgowa w Słupsku przejmuje śledztwo Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu w sprawie usiłowania zabójstwa P. F. Prokurator Regionalny w Gdańsku uwzględnił wniosek Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy - czytamy w komunikacie gdańskiej placówki. Chodzi o strzelaninę w Sławsku Wielkim (gm. Kruszwica, pow. inowrocławski), do której doszło 25 kwietnia.

- Podejrzany L. Ch., działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego P. F., oddał strzał z broni palnej w kierunku samochodu pokrzywdzonego, powodując przestrzelinę przednich szyb prawej i lewej i ich rozbicie - napisała Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Pocisk ostatecznie minął pokrzywdzonego, nie powodując obrażeń.



Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy złożyła wniosek o przekazanie sprawy strzelaniny do innej jednostki organizacyjnej, aby wyeliminować potencjalne, ewentualne podejrzenia i zarzuty braku obiektywizmu w trwającym procesie. - Przesłanki obiektywne, które na obecnym etapie śledztwa nie zostaną ujawnione, zdecydowały o konieczności przekazania śledztwa do Prokuratury Okręgowej w Słupsku - dodaje Prokuratura Regionalna w Gdańsku.



W swoim komunikacie zaznaczają też, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z 27 kwietnia, podejrzany L. Ch. został tymczasowo aresztowany do 25 czerwca.

