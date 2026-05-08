Dr Jacek Janiszewski o umowie UE-Mercosur: To zagrożenie, ale i szansa dla polskich rolników [Rozmowa Dnia]

- Możemy podejrzewać, że produkty gorszej jakości będą na naszych stołach - mówił gość piątkowej „Rozmowy Dnia” dr Jacek Janiszewski, ekspert ds. rolnictwa, minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie premiera Jerzego Buzka. Nie przekreśla jednak zupełnie umowy UE z krajami Mercosur, widząc szansę na zagospodarowanie południowoamerykańskiego rynku przez produkty pochodzące od polskich rolników.
Od 1 maja tymczasowo stosowana jest umowa handlowa między Unią Europejską i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur. Możliwe jest sprowadzanie do UE produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol po znacznie niższych stawkach celnych. W zamian kraje Mercosuru obniżą uznawane w wielu przypadkach za zaporowe cła na europejskie towary przemysłowe, w tym samochody i maszyny.
Umowa ta wywołała jednak wiele emocji. Polski rząd zapowiedział skargę na nią do TSUE. Jakie zagrożenia w tej umowie widzi dr Jacek Janiszewski? - Możemy podejrzewać, że produkty gorszej jakości będą na naszych stołach - mówi. - Mamy jednak wiele możliwości, żeby to zablokować czy dobrze kontrolować - dodaje gość „Rozmowy Dnia”.
Dr Jacek Janiszewski sądzi jednak, że na umowie z krajami Mercosur polscy rolnicy mogą wiele zyskać. To ogromny rynek, który nasz kraj może zagospodarować. Aktualnie polski eksport do krajów Mercosur wynosi 0,4 proc., a dzięki tej umowie może znacznie urosnąć.
Gość „Rozmowy Dnia” uspokajał też, że jeśli chodzi o sytuację odwrotną, czyli wypieranie polskich produktów, na przykład drobiu czy wołowiny z europejskich rynków, to w tej umowie jest wiele bezpieczników, na przykład klauzula ochrony do umowy, która będzie uruchamiana, jeśli ceny danego produktu w Unii Europejskiej, wskutek importu z krajów Mercosur, spadną o 5 proc. Wtedy możliwy będzie nawet zakaz ich wwozu do Unii Europejskiej.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę