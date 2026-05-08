17-latek zatrzymany podczas próby oszustwa „na wnuczka”. Seniorka dała mu... pocięte gazety

2026-05-08, 08:09 Maciej Wilkowski/BN

17-latek zatrzymany podczas próby oszustwa „na wnuczka”/fot. Pixabay

Policjanci z Szubina zatrzymali 17-latka, który miał odebrać pieniądze od 80-letniej mieszkanki miasta oszukiwanej metodą „na wnuczka”. Dzięki czujności seniorki i jej sąsiadów akcja zakończyła się zatrzymaniem podejrzanego na gorącym uczynku. Nastolatek trafił do aresztu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 4 maja, około godziny 17:10. Dyżurny Komisariatu Policji w Szubinie otrzymał zgłoszenie od jednej z mieszkanek miasta. Kobieta poinformowała, że do jej mieszkania przyszła 80-letnia sąsiadka, która wciąż rozmawiała przez telefon z mężczyzną podającym się za policjanta.



Oszust przekonywał seniorkę, że jej wnuk spowodował poważny wypadek drogowy. Według jego relacji młody kierowca miał przejechać na czerwonym świetle i potrącić ciężarną kobietę. Rzekomy „policjant” próbował wyłudzić pieniądze, które miały pomóc uniknąć konsekwencji prawnych.



80-latka zachowała jednak zimną krew. Podejrzewając próbę oszustwa, poszła do sąsiadów i opowiedziała im o sytuacji, cały czas kontynuując rozmowę z oszustem. Sąsiedzi szybko nabrali podejrzeń i zawiadomili policję. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Szubina oraz kryminalni z Nakła i KWP w Bydgoszczy.



W tym czasie oszust poinformował seniorkę, że po pieniądze zgłosi się „adwokat” jej wnuka. Gdy 17-latek zapukał do drzwi mieszkania i odebrał od 80-latki... paczkę z pociętymi gazetami imitującymi gotówkę, został zatrzymany przez policjantów.



Jak podkreślają funkcjonariusze, mimo młodego wieku zatrzymany będzie odpowiadał jak osoba dorosła. Usłyszał już zarzut oszustwa. Na wniosek prokuratora i policji sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.



Za udział w przestępczym procederze grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.