Toruń zmniejsza liczbę oddziałów przedszkolnych. Rzecznik ratusza: Będą miejsca dla wszystkich dzieci

2026-05-08, 07:47  Monika Kaczyńska/MG
Przedszkole Miejskie nr 17 w Toruniu przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji #SprzątamyDlaPolski/fot. Michał Zaręba

- Dzieci nie zostaną bez miejsc w przedszkolu - uspokaja toruński magistrat. To reakcja na pojawiające się w przestrzeni publicznej obawy rodziców.

- Spadek liczby dzieci wymusza dostosowanie liczby oddziałów przedszkolnych i szkolnych do sytuacji demograficznej w mieście - wyjaśnia rzecznik prezydenta Torunia Marcin Centkowski. W związku z tym liczba oddziałów przedszkolnych zostanie zmniejszona ze 189 w tym roku szkolnym do 168 w kolejnym. 

- Musimy podkreślić, że obecnie liczba miejsc w placówkach przedszkolnych, czy oddziałach w szkołach podstawowych przewyższa liczbę dzieci, które ubiegają się o przyjęcie – mówi rzecznik. - Dlatego też musimy zdementować informację, że dla dzieci w Toruniu nie ma miejsc, bo one cały czas są dostępne. Nieprawdą jest też, że ograniczenie liczby oddziałów jest krokiem do likwidacji przedszkoli. Dementujemy te informacje - takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.

Jak podaje magistrat, na terenie gminy miasta Toruń zameldowanych jest obecnie 1087 dzieci urodzonych w 2023 roku. Dla porównania, pięć lat wcześniej było ich 1644. Prognozy pokazują dalszy spadek tej liczby. Za rok będzie ich 971, a za dwa lata - 953.

Mówi rzecznik prezydenta Torunia Marcin Centkowski

