Liczy się precyzja i doświadczenie. Najlepsi kierowcy WOT rywalizują w Grudziądzu [zdjęcia]

2026-05-07, 18:13  Mariusz Kluszczyński/MG
Finał konkursu „Wojskowy Kierowca WOT 2026” w Grudziądzu/fot. Mariusz Kluszczyński

Podczas finału konkursu „Wojskowy Kierowca WOT 2026” żołnierze sprawdzają swoje umiejętności m.in. w prowadzeniu pojazdów. W czwartek w Grudziądzu rozegrano zawody drużynowe.

W konkursie wyłaniane są najlepsze zespoły, spośród brygad Wojsk Obrony Terytorialnej i centrów szkolenia. - Startują w konkurencjach takich, jak: przepychanie pojazdu, przenoszenie bali drewna, cięcie drewna - czyli usuwanie przeszkody terenowej, toczenie opon, tankowanie kanistrów, czy wymiana blisko 200-kilogramowego koła w pojeździe Star 266 M2 – mówi kapitan Paweł Banasiak, oficer prasowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Liczy się przede wszystkim opanowanie, dobry refleks, działanie pod stresem, szybka ocena sytuacji – myślę, że to są najważniejsze cechy dobrego kierowcy – mówi jeden z żołnierzy.
- Jest presja, są tu nasi przełożeni, więc musimy jak najlepiej wypaść. Tak samo, jak na nauce jazdy tutaj liczy się precyzja i trzeba trochę pojeździć, żeby to ogarniać – dodaje inny.

Zwycięzcy zawodów będą reprezentowali Wojska Obrony Terytorialnej w rywalizacji na poziomie Sił Zbrojnych RP.

Mówią kapitan Paweł Banasiak i żołnierze biorący udział w finale konkursu

Grudziądz
