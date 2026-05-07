16-latka potrącona na Rondzie Grunwaldzkim w Bydgoszczy. Przechodziła na czerwonym świetle

Dziewczyna weszła na przejście dla pieszych od strony Multikina, na czerwonym świetle. Potrącił ją 52-letni kierowca jeepa.

Jak poinformował Polskie Radio PiK rzecznik prasowy bydgoskich policjantów - dziewczyna była przytomna, została zabrana do szpitala. Zarówno ona, jak i kierowca, byli trzeźwi.



Do wypadku doszło około 16.10 na Rondzie Grunwaldzkim w Bydgoszczy. Na miejscu nie powinno być już utrudnień w ruchu.