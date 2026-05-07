Bitwę z uzależnieniem każdy musi stoczyć sam, ale Serce Torunia podaje „amunicję" [Temat Tygodnia]

2026-05-07, 14:40  Michał Zaręba/KB
Serce Torunia wyciąga rękę do osób w kryzysie, wykluczonych/fot. Monika Kaczyńska/archiwum

Serce Torunia wyciąga rękę do osób w kryzysie, wykluczonych/fot. Monika Kaczyńska/archiwum

Pomagają osobom w kryzysie bezdomności i uzależnienia. Członkowie stowarzyszenia Serce Torunia każdego dnia wspierają tych, którzy często zostali sami ze swoimi problemami. To nie tylko ciepły posiłek czy rozmowa, ale także realna pomoc specjalistów, wsparcie terapeutyczne i próba wyprowadzenia ludzi z alkoholowego kryzysu.

- To jest ogromny problem. Alkoholizm jest chorobą - ważne, żeby o tym pamiętać. Bardzo ciężko jest wyjść z uzależnienia - mówi Michał Piszczek z Serca Torunia. - To jest żmudny proces odbudowywania się każdego człowieka, który jest uzależniony. Jeżeli ktoś chce i próbuje, to my jesteśmy obok, możemy zapewnić bezpieczeństwo, wsparcie, pomóc w znalezieniu pracy czy nawet zadbać o jakieś podstawowe rzeczy typu: odzież, żywność, ale ta osoba – to jest jej bitwa, którą musi stoczyć...

- Alkohol był obecny w mojej rodzinie, odkąd pamiętam - wspomina podopieczny Serca Torunia. - Ja tego na pewnym etapie nie zauważałem, myślałem, że piję tyle samo co inni, może trochę więcej. Miałem wszystko: dom, firmy, wspaniałe dzieci, rodzinę i na pewnym etapie się pogubiłem. Finalnie wylądowałem na ulicy. Tam właśnie spotkałem pierwszy raz ludzi z Serca Torunia. Później przy okazji ich patroli streetworkerskich, czyli wizyt w takich miejscach jak pustostany, zacząłem korzystać z pomocy Sercowni. Pojawiła się terapia. Minął przeszło rok, odkąd jestem totalnie czysty. Jest mi z tym bardzo dobrze. Odbudowuję relacje z dziećmi. To jest dla mnie w tej chwili priorytet. No i stanąć z powrotem zawodowo i finansowo na nogach. To się dzieje.

  • Serce Torunia działa przy ulicy Legionów 238.
  • ALKOHOLOWY PROBLEM jest tematem tygodnia w PR PiK. Relacje naszych reporterów są TUTAJ

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Liczy się precyzja i doświadczenie. Najlepsi kierowcy WOT rywalizują w Grudziądzu [zdjęcia]

Liczy się precyzja i doświadczenie. Najlepsi kierowcy WOT rywalizują w Grudziądzu [zdjęcia]

2026-05-07, 18:13
16-latka potrącona na Rondzie Grunwaldzkim w Bydgoszczy. Przechodziła na czerwonym świetle

16-latka potrącona na Rondzie Grunwaldzkim w Bydgoszczy. Przechodziła na czerwonym świetle

2026-05-07, 17:02
Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju już działa. Młodzi przetestują swoje pomysły

Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju już działa. Młodzi przetestują swoje pomysły

2026-05-07, 16:18
Powiedzieli, że dzwonią z banku, żeby ochronić pieniądze klientki. Seniorka straciła 75 tys. zł

Powiedzieli, że dzwonią z banku, żeby ochronić pieniądze klientki. Seniorka straciła 75 tys. zł

2026-05-07, 14:00
Przeprowadzka dwóch toruńskich szkół. Zaplecze zyskają m.in. młodzi sportowcy

Przeprowadzka dwóch toruńskich szkół. Zaplecze zyskają m.in. młodzi sportowcy

2026-05-07, 12:39
Z poligonu do przemysłu, komunikacji i edukacji. Targi przyszłości w Bydgoszczy [zdjęcia]

Z poligonu do przemysłu, komunikacji i edukacji. Targi przyszłości w Bydgoszczy [zdjęcia]

2026-05-07, 11:58
Owijał sobie kuracjuszki wokół palca, a później wyłudzał pieniądze. Oszust Marek F. w areszcie

Owijał sobie kuracjuszki wokół palca, a później wyłudzał pieniądze. Oszust Marek F. w areszcie

2026-05-07, 10:40
Alkohol w słodyczach dla dzieci Tak się buduje u najmłodszych szkodliwy nawyk [Temat Tygodnia]

Alkohol w słodyczach dla dzieci? Tak się buduje u najmłodszych szkodliwy nawyk [Temat Tygodnia]

2026-05-07, 09:54
Krzysztof Gawkowski: - Efekty inwestycji pieniędzy z SAFE zobaczymy w regionie po wakacjach [Rozmowa Dnia]

Krzysztof Gawkowski: - Efekty inwestycji pieniędzy z SAFE zobaczymy w regionie po wakacjach [„Rozmowa Dnia"]

2026-05-07, 08:57

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę